Путин поддержал мирный план Китая: Госдеп США сделал важное обращение к КНР

Диктатор РФ перед визитом в КНР сказал, что Пекин якобы "понимает конфликт и что за ним стоит". В США тем временем призвали Китай прекратить поддерживать РФ.

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Госдеп США сделал важное обращение к КНР/ коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, скрин с видео из соцсети Х Vedant Patel

Российский диктатор Владимир Путин сказал, что он поддерживает план Китая по урегулированию войны в Украине. При этом глава Кремля заявил, якобы Пекин "понимает конфликт и что за ним стоит".

Об этом диктатор страны-агрессора России сказал в интервью китайскому информагентству Xinhua, которое было обнародовано утром в среду, 15 мая, пишет Reuters. Путин дал это интервью накануне своего визита в Китай, который запланирован на 16-17 мая и состоится по приглашению китайского лидера Си Цзиньпина.

Глава Кремля отметил, якобы мирный план Китая, который был обнародован более года назад, и дополнительные "принципы", которые глава КНР Си Цзиньпин обнародовал в прошлом месяце, "учитывают факторы, лежащие в основе конфликта".

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Путин сказал, что он "положительно оценивает подход Китая к решению "украинского кризиса" (именно так Китай продолжает называть войну в Украине). При этом российский диктатор отметил, якобы "в Пекине действительно понимают ее (войны - ред.) коренные причины и ее глобальное геополитическое значение".

Также российский диктатор сказал, якобы Россия "остается открытой для диалога и переговоров" относительно войны в Украине.

Напомним, Пекин более года назад обнародовал документ из 12 пунктов, в котором излагаются общие принципы прекращения войны в Украине, однако нет конкретики. В прошлом месяце китайский лидер Си Цзиньпин обнародовал дополнительные принципы, которые призывают к "охлаждению" ситуации, созданию условий для восстановления мира и создания стабильности, а также минимизации влияния на мировую экономику.

В США заявляли, что КНР позиционирует себя как миротворца, однако отражает "ложный нарратив" страны-агрессора России и не может осудить ее вторжение в Украину.

Госдеп США призвал Китай прекратить поддерживать Россию

В то же время в Госдепе Соединенных Штатов Америки перед визитом Путина в Китай сделали важное обращение к Пекину. В Госдепе призвали КНР прекратить поддержку страны-агрессора России в ее агрессивной политике против Украины, если Пекин рассчитывает восстановить продуктивные отношения с Европой.

Такое заявление сделал заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Пател в ответ на вопрос о запланированном визите Путина в Китай, пишет Укринформ.

"Если Китай претендует на хорошие отношения с Европой и другими странами, он не может дальше подпитывать самую большую угрозу европейской безопасности, которой является агрессия России против Украины", - отметил представитель американского внешнеполитического ведомства.

При этом Пател подчеркнул, что это позиция не только Соединенных Штатов. Он напомнил, что такое же мнение четко объявили государства G7, союзники по НАТО и страны Евросоюза.

Представитель Госдепа отметил, что если Китай прекратит поддерживать РФ, то России будет трудно поддерживать войну против Украины. Спикер подчеркнул, что "ни одна страна не должна давать Путину платформу для ведения его агрессивной войны против Украины".

Он добавил, что США и другие страны Запада не могут вернуться к обычному ведению бизнеса с Россией или закрыть глаза на явные нарушения страной-агрессором РФ международного права.

Позиция Китая в отношении войны в Украине В начале марта министерство иностранных дел Китая заявило, что переговоры будут единственным способом прекратить боевые действия в Украине. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что в завершении войны России и Украины ключевую роль может сыграть Китай, поскольку у КНР - "особые отношения" с РФ. Военный эксперт Олег Жданов считает, что Китай может усилить военную поддержку России, ведь Пекин заинтересован в том, чтобы война закончилась как можно скорее. По его словам, у китайцев сложная экономическая ситуация, и им все равно, каким путем произойдет завершение войны, поэтому в КНР рассчитывают, что чем быстрее она закончится, тем скорее начнется оживления китайской экономики. Жданов добавил, что переговоры могут длиться бесконечно.

Позиция Китая относительно войны в Украине/ Инфографика: Главред

Встреча Путина и Си Цзиньпина в Китае 16-17 мая - что известно

Российский диктатор Владимир Путин планирует посетить Китай 16-17 мая с государственным визитом по приглашению китайского лидера Си Цзиньпина.

Ранее историк и военный эксперт Михаил Жирохов спрогнозировал ход переговоров Путина и Си Цзиньпина. Жирохов отметил, что визит Путина в Китай имеет такую же важность, как любой другой визит президента в Вашингтон.

"То есть ему надо подтвердить визит к своему сюзерену, чтобы показать свою преданность. Благодаря Китаю Путин находится у власти, потому что это выгодно Пекину", - отметил военный эксперт.

Однако, сможет ли диктатор получить то, что желает, еще остается вопросом. Китай стремится получить от России некоторые технологии, которые до сих пор не были переданы, сказал Жирохов.

Напомним, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик рассказал в интервью Главреду, изменил ли Китай свою позицию относительно войны в Украине, и будет ли Си Цзиньпин давить на Путина. По словам Кулика, Китай готов к уступкам, переговоры по миру в Украине начнутся осенью.

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