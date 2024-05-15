В США начали массово производить бомбы против ядерных установок - Bloomberg

Военное руководство Соединенных Штатов Америки сообщили, что происходит расширение производства крупнейшей неядерной бомбы США - высокоточной авиабомбы GBU-57.
Как пишет издание Bloomberg, военное руководство США уже разработало проект по расширению армейского завода на юго-востоке штата Оклахома. Своего пика он должен достичь к осени 2024 года.
Известно, что на заводе будет производиться высокоточная авиабомба GBU-57, которая известна под другим названием Massive Ordnance Penetrator. Эта бомба способна перед взрывом проникать в землю на глубину до 61 метра и предназначена для поражения сильно укрепленных подземных военных объектов.
По предварительным данным, площадь дополнительного объекта на территории армейского завода составит 181 квадратный километр. Это позволит расширить увеличение производства до шести-восьми авиабомб в месяц. Сейчас производительная мощность предприятия - две бомбы.
Заметим, GBU-57 была разработана концерном Boeing еще в 2007 году по заказу армии США. Она предназначена для поражения подземных укреплений Ирана и КНДР и является самым мощным неядерным боеприпасом в арсенале США.
Что известно об авиабомбе GBU-57?
GBU-57 - управляемая противобункерная авиационная бомба. GBU-57 создана для уничтожения целей, которые расположены глубоко под землей. Изготавливается в США авиастроительным концерном Boeing. Этот вид бомб является самым большим неядерным боеприпасом на вооружении Соединенных штатов Америки. При весе 13,6 тонн она способна "зарыться" на 60 метров под землю и на 16 метров в бетон перед тем, как сдетонировать, передает Википедия.
Напомним, что в США анонсировали новый пакет военной помощи Украине. Джейк Салливан заявил, что США делают все возможное, чтобы западное оружие оказалось на поле боя в Украине как можно скорее. Однако часть оружия из еще не анонсированного транша уже передана ВСУ на передовую.
В США сделали важное заявление относительно военной помощи Украине. В Белом доме сообщили, что Пентагон работает в быстром темпе для ускорения поставок оружия в Украину согласно принятым пакетам помощи.
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