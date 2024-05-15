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США могут предоставить Украине батарею Patriot с радарами - Bloomberg

Анна Ярославская
15 мая 2024, 08:46
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Средства на новую систему Patriot, вероятно, будут выделены из пакета помощи на сумму 61 миллиард долларов, недавно одобренного Конгрессом.
ЗРК Patriot , Энтони Блинкен
Укрепление противовоздушной обороны Украины стало приоритетом Белого дома / Коллаж: Главред, фото: ОП, Википедия

Администрация президента США Джо Байдена рассматривают возможность предоставить Украине еще одну батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot для усиления противовоздушной обороны.

Как пишет международное агенство Bloomberg, США хотят отправить Украине одну батарею вместе с радарами. По словам источников издания, европейские союзники Украины также работают над планами по отправке Киеву дополнительных систем ПВО из своих запасов.

Батарея Patriot включает радары и станции управления для обнаружения, отслеживания и наведения на вражеское оружие, пусковые установки ракет и вспомогательные транспортные средства.

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Средства на новую систему Patriot, вероятно, будут выделены из пакета помощи на сумму 61 миллиард долларов, недавно одобренного Конгрессом.

"Укрепление противовоздушной обороны Украины стало приоритетом Белого дома с тех пор, как Конгресс принял пакет мер по национальной безопасности", - отмечает издание.

Инфографика patriot, патриот
Основные характеристики ЗРК Patriot / Инфографика: Главред

Визит Блинкена в Киев

Как сообщал Главред, утром 14 мая в Киев с неанонсированным визитом прибыл государственный секретарь США Энтони Блинкен. Это стало первым визитом чиновника США в Украину после того, как в прошлом месяце Конгресс принял пакет военной помощи Украине на сумму 61 миллиард долларов.

Во время выступления в Киевском политехническом институте Блинкен заявил, что война в Украине достигла критического этапа. Следующие месяцы потребуют от Украины значительных усилий в ведении боевых действий.

"Мы встречаемся в критический момент. Путин наращивает очередное наступление на Украину... посылая волну за волной российских солдат, иранские беспилотники, северокорейскую артиллерию, а также танки, ракеты и истребители, созданные из деталей, которые поставляет Китай. Ближайшие недели и месяцы потребуют многого от украинцев, которые уже пожертвовали многим. Но я приехал в Украину с посланием: вы не одни", - сказал Блинкен.

Известно, что Соединенные Штаты объявят о новом пакете военной помощи Украине в ближайшие дни, отметил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге 13 мая. По его словам, США делают все возможное, чтобы западное оружие как можно быстрее попало на поле боя.

Поставки ЗРК Patriot Украине - последние новости

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в 2024 года Берлин предоставит Украине военную помощь на сумму более 7 млрд евро. Также Шольц анонсировал передачу Киеву третьей системы Patriot. По его словам, Германия будет будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается как минимум в 7 системах Patriot для защиты своей территории от российских атак. У партнеров есть эти системы, однако не хватает политической решимости, чтобы передать их ВСУ.

Испания передала Украине обещанный пакет с ракетами к комплексам ПВО/ПРО Patriot. Об этом 6 мая сообщила министр обороны страны Маргарет Роблес.

Министр обороны Румынии Анджел Тилвар имеет серьезные предостережения относительно предоставления Украине системы противовоздушной обороны Patriot. Премьер-министр Марчел Чолаку отметил, что пока не обсуждал этот вопрос с президентом страны, но имел разговор с министром обороны, который не очень благосклонен к идее передачи системы Украине.

ЗРК Patriot

Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники.

Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют.

Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США.

Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели).

Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

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