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"Есть предостережения": министр обороны Румынии не хочет отдавать Украине Patriot

Руслана Заклинская
13 мая 2024, 10:36
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Решение о передаче Украине системы Patriot должен принять Высший совет национальной обороны Румынии, отметил премьер-министр Марчел Чолаку.
'Есть предостережения': министр обороны Румынии не хочет отдавать Украине Patriot
Румыния колеблется по поводу передачи Patriot Украине / Коллаж: Главред, фото: twitter.com/oleksiireznikov, ua.depositphotos.com

Министр обороны Румынии Анджел Тилвар имеет серьезные предостережения относительно предоставления Украине системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщил румынский премьер-министр Марчел Чолаку, пишет Digi24.

Премьер Румынии отметил, что пока не обсуждал этот вопрос с президентом страны, но имел разговор с министром обороны, который не очень благосклонен к идее передачи системы Украине.

"Министр обороны большие предостережения относительно предоставления этой системы, одной из систем, которые должны быть переданы Украине", - отметил Чолаку.

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Премьер-министр подчеркнул, что решение по этому вопросу должен принять Высший совет национальной обороны. Он верит, что Румыния примет "самое мудрое решение".

"Я твердо убежден, что мы примем самое мудрое решение, которое касается Румынии, прежде всего, хорошее", - добавил румынский политик.

Инфографика patriot, патриот
Что известно о системах Patriot / Инфографика: Главред

Поставки Patriot Украине - последние новости

Украина нуждается как минимум в 7 системах Patriot для защиты своей территории от российских атак. У партнеров есть эти системы, однако не хватает политической решимости, чтобы передать их ВСУ. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Напомним, президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что открыт к обсуждению возможности предоставления Украине систем Patriot. Он отметил, что планирует обсудить это на Высшем совете обороны, поскольку неприемлемо оставить страну без противовоздушной обороны.

Как сообщал Главред, Германия передаст Украине системы противовоздушной обороны Patriot, но они попадут в страну только через два месяца. Учения украинских военных на базе в Германии начнутся 6 мая, а доставка ПВО в Украину может занять еще несколько недель. Журналисты NYT считают, что Patriot может прибыть в Украину не раньше конца июня.

ЗРК Patriot

Patriot - американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники.

Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют.

Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США.

Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-t, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели).

Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

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война в Украине ПВО новости Румынии ЗРК Patriot
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