Румыния готова обсудить отправку Украине одной батареи Patriot

В течение последних нескольких недель шла дискуссия о том, кто может направить системы Patriot в Украину.

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Клаус Йоханнис готов рассмотреть передачу Украине ЗРК Patriot / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, Википедия

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что готов обсудить возможность предоставления Украине противоракетных комплексов Patriot.

По его словам, в течение последних нескольких недель шла дискуссия о том, кто может направить системы Patriot в Украину, передает Reuters.

"Президент Байден упомянул об этом... во время нашей встречи, и я сказал, что открыт к обсуждению. Я должен обсудить это на Высшем совете обороны, чтобы увидеть, что мы можем предложить, и что мы можем получить взамен, потому что неприемлемо оставить Румынию без противовоздушной обороны", – сказал Йоханнис журналистам в Вашингтоне после встречи с президентом США Джо Байденом.

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Румыния подписала соглашение на получение ЗРК Patriot стоимостью 4 миллиарда долларов в 2017 году с доставкой первой партии в 2020 году.

Хотя у Румынии есть в эксплуатации только одна батарея Patriot, Йоханнис сказал, что обсуждение касалось другой батареи, которая почти готова к использованию.

Что известно о ЗРК Patriot / Инфографика: Главред

В Белом доме сообщили, что Байден поблагодарил Румынию за ее преданность безопасности на востоке НАТО, в том числе в Черноморском регионе, и приветствовал ее оборонные инвестиции, которые превышают целевой показатель НАТО в 2% от ВВП.

Поставки ЗРК Patriot Украине - последние новости

Украина нуждается как минимум в 7 системах Patriot для защиты своей территории от российских атак. У партнеров есть эти системы, однако не хватает политической решимости, чтобы передать их ВСУ. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Германия передаст Украине системы противовоздушной обороны Patriot, однако попасть в Украину она сможет лишь через два месяца. Аналитики считают, что этот срок - это лучший сценарий.

Испания передала Украине обещанный пакет с ракетами к комплексам ПВО/ПРО Patriot. Об этом 6 мая сообщила министр обороны страны Маргарет Роблес.

Обсуждается и возможность закрытия неба над Западом Украины польскими системами ПВО . Это позволило бы военным использовать станции и пусковые установки на других направлениях.

ЗРК Patriot Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники. Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют. Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США. Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели). Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

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