У партнеров есть 7 систем Patriot, но нет решимости: Зеленский сделал важное заявление

У партнеров есть возможность предоставить необходимое количество систем ПВО, надо не терять время, чтобы дать РФ "сигнал решительности", заявил президент Украины.

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Зеленский призвал партнеров немедленно предоставить Украине Patriot / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, uk.wikipedia.org

Украина нуждается как минимум в 7 системах Patriot для защиты своей территории от российских атак. У партнеров есть эти системы, однако не хватает политической решимости, чтобы передать их ВСУ. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении.

"Я благодарю всех партнеров, которые уже помогли нам с ПВО: сейчас каждая система для защиты неба, каждая противоракета - это буквально защита жизни. И важно, чтобы все новые договоренности с партнерами, которые уже есть на усиление нашей ПВО, важно, чтобы каждая инициатива друзей Украины помочь, в частности, с поиском и поставкой "Петриотов", - чтобы все это сработало как можно быстрее. Семь систем нужны Украине - и это минимум. Эти "Петриоты" есть у партнеров", - подчеркнул президент.

Зеленский заявил, что российские оккупанты видят, что партнеры не демонстрируют такой же решимости в борьбе с террором в Европе, как на Ближнем Востоке. Президент Украины призвал партнеров не терять время и предоставить необходимое количество систем Patriot для защиты Украины.

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"Надо не потерять время - надо дать необходимый сигнал решимости. Также я хочу поблагодарить сейчас все страны и лидеров, которые реально работают над тем, чтобы ограничить российские схемы обхода санкций... Каждый публичный призыв к усилению санкций, вся политическая работа ради этого, которая приводит к результатам, ограничивает не только путинский террор, но и террор в целом. И в этом есть глобальный смысл нашего взаимодействия - всех партнеров", - отметил глава государства.

Что известно о ЗРК Patriot / Инфографика: Главред

ЗРК Patriot Patriot - американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники. Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют. Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США. Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-t, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели). Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

Ракетная атака по Украине 27 апреля - что известно

Напомним, в ночь на субботу, 27 апреля, российские оккупанты совершили массированный ракетный удар по четырем областям Украины. В результате этого обстрела есть пострадавшие и разрушения. Удар нанесли крылатыми ракетами, баллистическими ракетами и ракетами "Кинжал".

Россияне выпустили по Украине 34 ракеты, из которых удалось сбить лишь часть. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что для более эффективной защиты населенных пунктов от российских атак и для продвижения вперед на фронте, Украина срочно нуждается в трех видах вооружения.

Как сообщал Главред, премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что одна из российских ракет, выпущенных ночью 27 апреля, упала на территории Украины всего в 15 километрах от польской границы.

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