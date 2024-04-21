Не только Patriot: Зеленский назвал оружие, которое защитит города от ракет РФ

Россия продолжает атаковать Украину ракетами. Президент по этому поводу сделал еще одно заявление.

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Украина нуждается в средствах ПВО / Коллаж: Главред, фото: Facebook В. Зеленского, Википедия

Президент Владимир Зеленский на фоне последних кровавых ударов россиян по украинским городам обратился к Западу с призывом предоставить дополнительные средства ПВО. Акцент глава государства сделал на боевой авиации.

Как указано в заявлении Зеленского, Patriot являются системами ПВО только когда действуют - защищают жизни, а не стоят без движения где-то на базах хранения. Вероятно, речь шла о дефиците снарядов к этим ЗРК и самих ЗРК.

"Современные истребители нужны именно там, где современность проходит испытания и где решается, будут ли дети и внуки нынешних поколений жить в мире и безопасности", - подчеркнул он. видео дня

ЗРК Patriot Patriot - американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники. Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют. Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США. Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-t, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели). Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

По словам Зеленского, "Patriot нужны сейчас в руках украинцев, современные истребители нужны в украинском небе".

"Российские ракеты и иранские "шахеды" должны проиграть, чтобы никогда и нигде руины не выиграли в жизнь", - указал Зеленский.

Удары России по Украине - последние новости

В воскресенье, 21 апреля, в Одессе во время воздушной тревоги прогремел взрыв. Захватчики ударили баллистикой и целились по транспортно-логистическому объекту припортовой инфраструктуры.

Также РФ в ночь на 20 апреля ударила ракетами по Запорожью. Глава Запорожской ОГА сообщил, что российские захватчики атаковали ракетами промышленную инфраструктуру Запорожья.

А вот 19 апреля впервые зенитные ракетные подразделения Воздушных сил во взаимодействии с Главным управлением разведки МО Украины уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3 . Сообщалось, что после сбития бомбардировщика другой самолет, летевший за ним, развернулся.

Основные характеристики Patriot / Инфографика Главреда

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