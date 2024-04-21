"В заявлениях РФ нотки паники": в ОП ответили на истерику россиян после решения Конгресса США

Никто не будет договариваться с Россией на условиях России, война должна закончиться только безусловным наказанием агрессора, подчеркнул Подоляк.

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В ОП ответили на истерику россиян после решения Конгресса США/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал решение Палаты представителей Конгресса США о принятии законопроекта о военной помощи Украине. Он отметил, что такая помощь станет вкладом в скорейшее возвращение мира и наказание преступников.

В то же время он отметил, что никто не будет договариваться со страной-агрессором Россией на условиях РФ. Об этом Подоляк написал в Telegram.

"Существенно увеличенная военная помощь Украине сегодня - это о деэскалации, восстановлении права, возвращении мира к предсказуемому будущему, гарантированное итоговое наказание преступников (авторов военной агрессии и авторов геноцидных типов войны в Украине), разрушение монструозной репутации Рф, демилитаризацию безусловного агрессора и сокращение присутствия Рф на глобальных рынках, которое оказывает разлагающее влияние на целые регионы....", - подчеркнул советник главы ОП. видео дня

Также он обратил внимание, что в официальных заявлениях РФ, которые были сделаны после принятия Палатой представителей Конгресса США решения о помощи Украине, звучали истерические и панические нотки.

"Именно поэтому мы с удовольствием слышим сегодня (после решения Конгресса США о выделении помощи Украине) безусловные нытиковые, истерические, панические нотки в российских официальных заявлениях. Никто не будет договариваться с Россией на условиях России. Война должна закончиться только безусловным наказанием агрессора", - отметил Подоляк.

Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Решение Палаты представителей Конгресса США о помощи Украине

В США проголосовали за предоставление Украине самой большой помощи. В субботу, 20 апреля, Палата представителей поддержала законопроект о предоставлении помощи Украине. В рамках этой помощи Украина получит 60,84 миллиардов долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за помощь Украине. Президент Украины надеется, что законопроекты быстро будут поддержаны в Сенате, а затем подписаны Байденом.

Сенат США готов рассмотреть законопроект о помощи Украине - стала известна дата голосования. Сенат США рассмотрит законопроект о помощи Украине, который был принят Палатой представителей, уже во вторник, 23 апреля.

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