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Удар по оккупантам РФ в Севастополе: в ВМС намекнули, куда попали ракеты

Алексей Тесля
21 апреля 2024, 15:25
Российские оккупанты пытаются прикрывать свои боевые единицы, рассказал Дмитрий Плетенчук.
Плетенчук
Дмитрий Плетенчук прокомментировал взрывы в Севастополе / Коллаж: Главред, Фото: armyinform.com.ua, скриншот, t.me/Crimeanwind

Взрывы в захваченном российскими оккупантами Севастополе прокомментировал спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.

Как подчеркнул он в эфире информационного телемарафона, захватчики РФ прикрывают свои боевые единицы судами из состава обеспечения.

"Могу отметить, что российские оккупанты продолжают прикрывать свои боевые единицы судами обеспечения из состава черноморского флота. Это, в принципе, у них такая тактика, почти новая", - отметил представитель ВМС.

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По его словам, в будущем стоит ожидать новых ударов по целям оккупантов РФ в захваченном Крыму.

"Во-вторых, с позиции Военно-морских сил могу лишь отметить, что подобные инциденты и в дальнейшем будут случаться на объектах военной инфраструктуры нашего врага в нашем Крыму", - добавил Плетенчук.

Подробности удара по оккупантам в Севастополе

Как пишет местное издание "Крымский ветер", в бухте Севастополя, предположительно, под удар попало спасательное судно "Коммуна".

"OSINT-разведка подтверждает, что судно "Коммуна" в Севастополе повреждено", - говорится в сообщении.

Уточняется, что судно РФ стояло не в Сухарной бухте, а у причала №14. Пожар, возможно, случился от осколков после сбития ракеты над бухтой.

Что известно о судне "Коммуна"

Это по-настоящему раритетное судно, которому более 100 лет. "Коммуна" - старейшее судно ВМФ РФ и старейшее в мире судно, фактически находящееся на вооружении и выполняющее боевые задачи. Введено в эксплуатацию в 1915 году.

  • Cпасательное судно "Коммуна"
    Cпасательное судно "Коммуна" t.me/Crimeanwind
  • Cпасательное судно "Коммуна"
    Cпасательное судно "Коммуна" t.me/Crimeanwind
  • Cпасательное судно "Коммуна"
    Cпасательное судно "Коммуна" t.me/Crimeanwind
  • Cпасательное судно "Коммуна"
    Cпасательное судно "Коммуна" t.me/Crimeanwind
  • Cпасательное судно "Коммуна"
    Cпасательное судно "Коммуна" t.me/Crimeanwind
  • Cпасательное судно "Коммуна"
    Cпасательное судно "Коммуна" t.me/Crimeanwind
  • Cпасательное судно "Коммуна"
    Cпасательное судно "Коммуна" t.me/Crimeanwind

Взрывы в Севастополе 21 апреля - последние новости

Ранее сообщалось, что в Севастополе утром в воскресенье, 21 апреля, раздавались взрывы. Российские захватчики говорят, будто бы они отбили ракетную атаку на один из кораблей, но от падения обломков якобы загорелся пожар.

Партизанское движение "Атеш" сообщает, что у россиян после взрывов очередные потери. Партизаны отмечают, что у оккупантов как минимум несколько погибших и много раненых. Отмечается, что на место происшествия продолжают прибывать кареты скорой помощи.

Удары по оккупантам в Крыму

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупационные войска понесли значительные потери в результате атаки украинских войск на военный аэродром во временно оккупированном Джанкое, сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Позже в ГУР официально назвали потери россиян в результате удара по Джанкою. В ГУР отметили, что в результате удара по аэродрому Джанкоя было уничтожено или повреждено в частности 4 установки С-400 и 3 РЛС.

Атаки на Черноморский флот РФ и последствия для врага

Украина уничтожила 33% боевых кораблей Черноморского флота РФ за время полномасштабного вторжения России, отчитался Стратком ВСУ.

В январе глава Управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что северная часть Черного моря уже пребывает под контролем Украины и газодобывающие платформы в том числе.

В феврале 2024 года в разведки Великобритании заявили, что упешные атаки Украины в Черном море постоянно заставляют Черноморский флот России отступать. После прекращения зерновой инициативы, Украина сумела установить свое доминирование в западной части Черного моря.

Кроме того, работа ЧФ РФ сейчас сильно осложнена из-за действий украинских военных. В частности, у оккупантов возникли проблемы с оснащением кораблей ракетами. Флот российских захватчиков оказался фактически отрезанным от запасов "Калибров", которыми они ранее часто били по украинской инфраструктуре.

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