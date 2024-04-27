РФ ночью запустила 34 ракеты: Зеленский сказал, чего не хватает Украине для отражения атак

Три вида оружия сейчас являются наиболее необходимыми, чтобы Украина могла защищать свои населенные пункты от вражеских атак и продвигаться на фронте.

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Зеленский сказал, чего не хватает Украине для отражения атак/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины, Офис президента Украины

Российские оккупанты в ночь на субботу, 27 апреля, запустили по Украине 34 ракеты, сбить удалось лишь часть из этого количества. Сейчас Украина больше всего нуждается в трех видах вооружения, чтобы эффективнее защищать свои населенные пункты от российских атак, а также перехватить инициативу и продвигаться вперед на фронте.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что сейчас ситуация в Украине не в последнюю очередь зависит от того, насколько быстро страны-партнеры будут поставлять нам обещанную помощь.

"Тридцать четыре российские ракеты за эту ночь. Часть удалось сбить. Но мир имеет все возможности, чтобы помочь сбивать каждую ракету и каждый дрон российских террористов. Это абсолютно реально. И единственное, что нужно, - реальностью должны стать и необходимые политические решения и договоренности. Системы ПВО для Украины, достаточное количество и качество оружия для наших действий на фронте, а также оперативность в поставках и решительность действий", - отметил глава Украинского государства. видео дня

Зеленский отметил, что сейчас Украине больше всего нужны три вида вооружения:

дальнобойные ракеты,

артиллерия,

защита неба - системы Patriot, которые способны оборонять украинские города от российских ракет, а также фронтовая ПВО, которая позволит сбивать российские истребители и обезопасит украинцев от тысяч управляемых российских авиабомб.

Он напомнил, что Украина полгода ждала, пока США примут решение о предоставлении военной помощи. Эти полгода были очень сложными, но теперь украинские военные будут иметь шанс снова перехватить инициативу на фронте.

"Полгода мы ждали этого решения. Решение об американском лидерстве в поддержке. Это были тяжелые полгода - бои за Авдеевку, российские управляемые авиабомбы, постоянные штурмы. Один к десяти - соотношение артиллерии украинцев и российских оккупантов. Сейчас есть шанс снова перехватить инициативу. Соединенные Штаты наконец утвердили пакет поддержки для Украины. Постепенно шаг за шагом украинские силы попытаются компенсировать сложности и потери за полгода. Надо не только стабилизировать фронт, но и постоянно уничтожать оккупантов и двигаться вперед", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины отметил, что главное сейчас - своевременная поставка этой помощи. Он подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин должен смириться с тем, что ничего не получит от войны против Украины, а каждый, кто помогает украинцам сейчас, приближает победу.

"Украина благодарна Соединенным Штатам и каждому из партнеров за решение в поддержку нашего государства и людей. Мы должны сделать всё, чтобы жизнь победила", - добавил глава Украинского государства.

Решение о военной помощи Украине от США 23 апреля Сенат Конгресса США проголосовал за принятие пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95,3 миллиарда долларов. В рамках этой помощи Украина получит 60,84 миллиарда долларов. 24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект о предоставлении военной и экономической помощи Украине на 60 млрд долларов, а также другим союзникам США. Напомним, в Пентагоне заявили, что поставка военной помощи в Украину уже началась. О том, что уже начались поставки части оружия и боеприпасов для Украины, заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.

Удары ракетами и дронами по Украине

Напомним, в ночь на субботу, 27 апреля, Россия ударила по Украине крылатыми ракетами и "Кинжалами". Почти по всей территории нашей страны объявлялась воздушная тревога.

После этого стало известно, что РФ ударила ракетами по четырем областям. На Харьковщине под удар попало лечебное психиатрическое учреждение, лишь чудом обошлось без жертв.

В ВСУ назвали цели ударов российских оккупантов по Украине. Враг применял различные типы ракет, в частности "Калибры" из акватории Черного моря, рассказал Илья Евлаш.

Также РФ атаковала объект инфраструктуры под Днепром 27 апреля. Ракетный удар произошел во время воздушной тревоги днем в субботу.

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