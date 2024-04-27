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РФ атаковала объект инфраструктуры под Днепром: что известно

Алёна Воронина
27 апреля 2024, 13:35
Ракетный удар произошел во время воздушной тревоги днем в субботу, 27 апреля.
РФ атаковала объект инфраструктуры под Днепром: что известно
РФ атаковала объект инфраструктуры под Днепром/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, Facebook Олег Синегубов

Российские оккупанты днем в субботу, 27 апреля, ударили по объекту инфраструктуры в Днепропетровской области.

Сначала о том, что в Днепре слышны взрывы, сообщали в пабликах. После этого атаку подтвердил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак. Он рассказал о последствиях вражеской атаки.

Глава ОВА сообщил, что оккупанты ударили по инфраструктурному объекту, после чего там вспыхнул пожар.

видео дня

"Враг ударил по инфраструктурному объекту в Днепровском районе. Там произошел пожар", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что 27 апреля еще с утра в Днепропетровской области уже несколько раз объявляли воздушную тревогу. Во время одной из таких тревог в Днепре были слышны взрывы.

Удары ракетами и дронами по Украине

Напомним, в ночь на субботу, 27 апреля, Россия ударила по Украине крылатыми ракетами и "Кинжалами". Почти по всей территории нашей страны объявлялась воздушная тревога.

После этого стало известно, что РФ ударила ракетами по четырем областям. На Харьковщине под удар попало лечебное психиатрическое учреждение, лишь чудом обошлось без жертв.

В ВСУ назвали цели ударов российских оккупантов по Украине. Враг применял различные типы ракет, в частности "Калибры" из акватории Черного моря, рассказал Илья Евлаш.

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