Российские оккупанты продвинулись на востоке: в DeepState назвали направление

Оккупационным силам Российский Федерации удалось продвинуться сразу в нескольких местах в Донецкой области.
Об этом сообщает ресурс DeepState и публикует обновленные карты боевых действий.
Отмечается, что ВС РФ оккупировали Семеновку и Соловьево Донецкой области. Уточняется, что ВС РФ зашли в эти населенные пункты, двигаясь от Авдеевки, из которой недавно вышли украинские защитники.
Кроме того, вражеские силы также продвинулся в районе еще трех населенных пунктов. В частности, зафиксировано продвижение врага в Новокалиново, Ивановском и Кисловке.
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Ранее сообщалось, что оккупанты продвинулись в двух областях. В Донецкой области бои шли в трех населенных пунктах — Очеретино, Бердичи и Красногоровка.
Напомним, ранее аналитики DeepState сообщили, что российские оккупанты продвинулись в Очеретино Донецкой области. Продолжались бои в Бердичах, Красногоровке и южнее Урожайного.
Как сообщалось ранее, 15 апреля оккупантам удалось продвинуться в районе Часова Яра. Однако аналитики Института изучения войны не нашли подтвержденных изменений линии фронта в этом районе.
Ресурс DeepStateMap.Live
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий.
Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.
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