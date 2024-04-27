Российские оккупанты продвинулись на востоке: в DeepState назвали направление

ВС РФ зашли в населенные пункты в районе Авдеевки, из которой недавно вышли украинские защитники.

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Оккупанты продвигаются на Донбассе / Коллаж: Главред, Фото: deepstatemap.live, скриншот

Оккупационным силам Российский Федерации удалось продвинуться сразу в нескольких местах в Донецкой области.

Об этом сообщает ресурс DeepState и публикует обновленные карты боевых действий.

Отмечается, что ВС РФ оккупировали Семеновку и Соловьево Донецкой области. Уточняется, что ВС РФ зашли в эти населенные пункты, двигаясь от Авдеевки, из которой недавно вышли украинские защитники.

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Кроме того, вражеские силы также продвинулся в районе еще трех населенных пунктов. В частности, зафиксировано продвижение врага в Новокалиново, Ивановском и Кисловке.

/ deepstatemap.live

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Ранее сообщалось, что оккупанты продвинулись в двух областях. В Донецкой области бои шли в трех населенных пунктах — Очеретино, Бердичи и Красногоровка.

Напомним, ранее аналитики DeepState сообщили, что российские оккупанты продвинулись в Очеретино Донецкой области. Продолжались бои в Бердичах, Красногоровке и южнее Урожайного.

Как сообщалось ранее, 15 апреля оккупантам удалось продвинуться в районе Часова Яра. Однако аналитики Института изучения войны не нашли подтвержденных изменений линии фронта в этом районе.

Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия. С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий. Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

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