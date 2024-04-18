Оккупанты продвинулись в двух областях: в DeepState раскрыли детали

В Донецкой области бои шли в трех населенных пунктах — Очеретино, Бердичи и Красногоровка.

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Армия РФ продвинулась на Харьковщине и Донбассе - DeepState / Коллаж: Главред, фото: DeepStateUA, МО рф

Российская оккупационная армия продвинулась в Донецкой и Харьковской областях. Об этом сообщает мониторинговый канал DeepState в свежей сводке с фронта 18 апреля.

"Враг продвинулся возле Новокалиново (Донецкая область, — ред.) и Ивановки (Харьковская область, — ред.)", — говорится в сообщении.

Кроме этого, бои продолжались в трех населенных пунктах — Очеретино, Бердичи и Красногоровка Донецкой области.

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Справка. Новокалиново — село в Ясиноватском районе Донецкой области Украины. Согласно переписи 2001 года, население составляло 521 человека.

Новокалиново: Война в Украине - карта / DeepStateUA

Ивановка: Война в Украине - карта / DeepStateUA

Ивановка — село в Чугуевском районе Харьковской области. Население по переписи 2001 года составляло 999 человек. Является административным центром Ивановского сельского совета, в который входят сёла Михайловка, Степовое и Студенок.

Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия. С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий. Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

Война в Украине сегодня - сводка Генштаба

В утренней сводке Генштаба ВСУ говорится, что за прошедшие сутки произошло 87 боевых столкновений. В общем, враг нанес 4 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброса наших войск на угрожающие направления.

На Купянском направлении враг 4 раза атаковал позиции ВСУ в районе населенного пункта Новосергеевка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены 3 атаки в районах населенных пунктов Невское Луганской области и Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении ВСУ отбили 24 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Выемка, Раздолевка, Часов Яр, Новый, Клещиевка Донецкой области. Тут армия РФ при поддержке авиации пытаетя улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении отбиты 19 атак в районах населенных пунктов Семеновка, Новобахмутовка, Очеретино, Новокалиново, Яснобродовка, Нетайлово, Первомайское и Новоукраинка Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Водяное, Красногоровка, Победа, Новомихайловка и Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 23 раза пытался прорвать оборону ВСУ.

На Ореховском направлении оккупанты при поддержке авиации 5 раз атаковали позиции украинских защитников в районе Старомайорского Донецкой области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра.

Война в Украине - последние новости

16 апреля аналитики DeepState сообщили, что российские оккупанты продвинулись в Очеретино Донецкой области. Продолжались бои в Бердичах, Красногоровке и южнее Урожайного.

Эксперты DeepState сообщили 15 апреля, что российские оккупанты продвинулись возле Часового Яра и Новобахмутовки Донецкой области.

Аналитики отметили, что бои продолжаются в районе населенных пунктов Бердычи, Старомайорское и Красногоровка Донецкой области.

Российские военные блогеры утверждают, что 15 апреля оккупантам удалось продвинуться в районе Часова Яра. Однако аналитики Института изучения войны не нашли подтвержденных изменений линии фронта в этом районе.

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