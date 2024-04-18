УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Оккупанты продвинулись в двух областях: в DeepState раскрыли детали

Анна Ярославская
18 апреля 2024, 09:29
В Донецкой области бои шли в трех населенных пунктах — Очеретино, Бердичи и Красногоровка.
Армия РФ, карта
Армия РФ продвинулась на Харьковщине и Донбассе - DeepState / Коллаж: Главред, фото: DeepStateUA, МО рф

Российская оккупационная армия продвинулась в Донецкой и Харьковской областях. Об этом сообщает мониторинговый канал DeepState в свежей сводке с фронта 18 апреля.

"Враг продвинулся возле Новокалиново (Донецкая область, — ред.) и Ивановки (Харьковская область, — ред.)", — говорится в сообщении.

Кроме этого, бои продолжались в трех населенных пунктах — Очеретино, Бердичи и Красногоровка Донецкой области.

видео дня

Справка. Новокалиново — село в Ясиноватском районе Донецкой области Украины. Согласно переписи 2001 года, население составляло 521 человека.

Новокалиново: Война в Украине - карта
Новокалиново: Война в Украине - карта / DeepStateUA
Ивановка: Война в Украине - карта
Ивановка: Война в Украине - карта / DeepStateUA

Ивановка — село в Чугуевском районе Харьковской области. Население по переписи 2001 года составляло 999 человек. Является административным центром Ивановского сельского совета, в который входят сёла Михайловка, Степовое и Студенок.

Ресурс DeepStateMap.Live

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий.

Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

Война в Украине сегодня - сводка Генштаба

В утренней сводке Генштаба ВСУ говорится, что за прошедшие сутки произошло 87 боевых столкновений. В общем, враг нанес 4 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброса наших войск на угрожающие направления.

На Купянском направлении враг 4 раза атаковал позиции ВСУ в районе населенного пункта Новосергеевка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены 3 атаки в районах населенных пунктов Невское Луганской области и Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении ВСУ отбили 24 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Выемка, Раздолевка, Часов Яр, Новый, Клещиевка Донецкой области. Тут армия РФ при поддержке авиации пытаетя улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении отбиты 19 атак в районах населенных пунктов Семеновка, Новобахмутовка, Очеретино, Новокалиново, Яснобродовка, Нетайлово, Первомайское и Новоукраинка Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Водяное, Красногоровка, Победа, Новомихайловка и Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 23 раза пытался прорвать оборону ВСУ.

На Ореховском направлении оккупанты при поддержке авиации 5 раз атаковали позиции украинских защитников в районе Старомайорского Донецкой области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра.

Война в Украине - последние новости

16 апреля аналитики DeepState сообщили, что российские оккупанты продвинулись в Очеретино Донецкой области. Продолжались бои в Бердичах, Красногоровке и южнее Урожайного.

Эксперты DeepState сообщили 15 апреля, что российские оккупанты продвинулись возле Часового Яра и Новобахмутовки Донецкой области.

Аналитики отметили, что бои продолжаются в районе населенных пунктов Бердычи, Старомайорское и Красногоровка Донецкой области.

Российские военные блогеры утверждают, что 15 апреля оккупантам удалось продвинуться в районе Часова Яра. Однако аналитики Института изучения войны не нашли подтвержденных изменений линии фронта в этом районе.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Украины война России и Украины
Реклама

Главное за день

"Помощь Украине критически важна": Джонсон сделал заявление и раскрыл планы Путина

"Помощь Украине критически важна": Джонсон сделал заявление и раскрыл планы Путина

10:06 Мир
Украине нужны договоры со странами Запада, как у Израиля и Японии - Клочок

Украине нужны договоры со странами Запада, как у Израиля и Японии - Клочок

09:00 Интервью
Взрывы на Ивано-Франковщине: РФ атаковала Запад Украины десятками дронов

Взрывы на Ивано-Франковщине: РФ атаковала Запад Украины десятками дронов

08:58 Украина
Все главные новости

Популярное

Максим Галкин показал погром в доме после юбилея Аллы Пугачевой 24289

Максим Галкин показал погром в доме после юбилея Аллы Пугачевой

Алла Пугачева влепила предательнице Лолите - детали 19645

Алла Пугачева влепила предательнице Лолите - детали

Украина получит $61 млрд и ATACMS: в США опубликовали законопроект о помощи 4412

Украина получит $61 млрд и ATACMS: в США опубликовали законопроект о помощи

Король Чарльз выдворяет Кейт Миддлтон и Уильяма из дома 3480

Король Чарльз "выдворяет" Кейт Миддлтон и Уильяма из дома

Последние новости

10:16

3 самые доверчивые знаки зодиака - искренне не понимают в чем подвох

10:06

"Помощь Украине критически важна": Джонсон сделал заявление и раскрыл планы Путина

09:58

Пакет помощи США Украине на $60,8 млрд: посол рассказала, на что пойдут деньги

09:49

Алла Пугачева вместе с семьей срочно покинула Израиль - причина

09:40

Как сэкономить десятки гривен на литре бензина: нужно сделать всего 1 действие

Почему Украина до сих пор не в НАТО: как Запад тормозит процедуру и чем он рискуетПочему Украина до сих пор не в НАТО: как Запад тормозит процедуру и чем он рискует
09:29

Оккупанты продвинулись в двух областях: в DeepState раскрыли детали

09:24

Гороскоп на завтра 19 апреля: Близнецам - приятная неожиданность, Стрельцам - критика

09:00

Церковный праздник 19 апреля: что запрещено делать в день преподобного Иоанна

09:00

Украине нужны договоры со странами Запада, как у Израиля и Японии - Клочок

Реклама
08:58

Взрывы на Ивано-Франковщине: РФ атаковала Запад Украины десятками дроновВидео

08:16

Удар по аэродрому в Джанкое: в ISW оценили последствия атаки и назвали тип ракет

08:16

РФ готовит наступление на июнь: Буданов назвал ключевые цели оккупантов

08:10

Где нужно брать деньги на войну Украинемнение

07:34

"Ситуация меняется в пользу РФ": Пентагон призвал Конгресс одобрить помощь Киеву

07:25

Надо найти 3 отличия за 15 секунд: загадка на проверку внимательности

06:47

"Появится окно возможностей": Буданов назвал условие завершения войны

06:10

Почему Байден боится ядерных угроз Путина?мнение

05:50

Головоломка для тех, у кого зрение ястреба: найдите 3 отличия на картинках с мишкой

05:34

Из чего на самом деле изготавливают порошковый протеин: при чем здесь насекомые

04:30

Эксперт описал способ заблокировать и истощить оккупантов в Крыму

Реклама
04:00

По горло в кредитах: предательница Повалий заныла о безденежье

03:03

Окно возможностей для РФ: эксперт рассказал, когда Украина получит помощь от США

02:35

Папин стиляга: брат Кейт Миддлтон показал милого племянника принцессы Уэльской

02:05

Лопес на ретрофото показала, как поменялось ее лицо за 20 лет

01:33

Головоломка на проверку зрения: нужно найти шесть животных за 25 секунд

00:53

Евровидение-2024: место Украины в рейтинге букмекеров изменилось

17 апреля, среда
23:43

"Люди начинают нервничать": Буданов анонсировал новые взрывы в РФ и спецоперации РДК

23:22

Принц Гарри окончательно разорвал связь с Великобританией - СМИ

22:59

Играет в опоссума: Трамп комично боролся со сном во время судебного заседания

22:51

От чего умер Дмитрий Капранов - заключение врачей

22:36

В России умер актер, который строил самолеты МиГ, убивающие украинцев

22:34

В российском Воронеже "расцвел хлопок": в городе столб дыма и сильный пожар

22:25

Завтра возможны отключения света по всей Украине: подробности

22:19

Атакуют в трех регионах Украины: пограничники рассказали о тактике оккупантов

22:01

Дима Коляденко высказался про интим в отношениях с Ириной Билык

21:43

Появилась реакция Байдена на публикацию проекта помощи Украине на $61 млрд

21:23

Путин усиливает давление: Байден заявил о "переломе" и призвал срочно помочь Украине

21:22

Победа РФ будет стоить ЕС слишком дорого: Урсула фон дер Ляйен сделала резкое заявление

20:56

Украина ударила по аэродрому в Джанкое ATACMS: раскрыты важные детали атаки ВСУ

20:49

Кэти Перри потеряла топ во время записи талант-шоуВидео

Реклама
20:47

Тяжелобольная Тышкевич со слезами на глазах показала лечебную процедуру

20:22

Украина приумножила количество самолетов за два года войны с РФ - Воздушные силы

20:15

Популярная американская актриса сообщила об агрессивной форме рака груди

19:56

Украина получит $61 млрд и ATACMS: в США опубликовали законопроект о помощи

19:39

Украину накрывает морозный шторм: будет снег, гроза, сильный ветер и холодина

19:37

Украина уже пережила пик наступления России: все подробности

19:27

Только самый внимательный найдет 3 отличия за 10 секунд: загадка для сообразительных

19:23

Чехия имеет средства на 500 тыс. снарядов: Фиала сказал, когда ВСУ получат еще миллион

19:10

Идет война на уничтожение с максимальным напряжением и жесткостьюмнение

18:47

Готовятся к уничтожению Крымского моста: Кузан рассказал о новой железной дороге РФ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять