Оккупанты продвинулись возле Часового Яра и Новобахмутовки - DeepState

Генштаб ВСУ в утренней сводке не комментировал информацию о возможных успехах ВС РФ в Донецкой области.

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Армия РФ продвинулась возле Часового Яра / Коллаж: Главред, фото: Новости Донбасса, МО РФ

Российские оккупанты продвинулись возле Часового Яра и Новобахмутовки Донецкой области. Об этом сообщили эксперты DeepState 15 апреля.

"Враг продвинулся возле Часового Яра и Новобахмутовки", — говорится в сообщении в Telegram.

Аналитики отметили, что бои продолжаются в районе населенных пунктов Бердычи, Старомайорское и Красногоровка Донецкой области.

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Отметим, Генштаб ВСУ в утренней сводке не комментировал информацию о возможных успехах ВС РФ в Донецкой области.

Часов Яр Часов Яр – город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской общины. Часов Яр находится на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях. Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что высшее военное руководство России поставило задачу своей оккупационной армии захватить Часов Яр в Донецкой области до 9 мая.

Аналитики Института изучения войны считают, что армия РФ не сможет выполнить задачу по захвату города, однако зайти в восточный район у оккупантов получится. При этом недостаток артиллерии и средств ПВО у ВСУ, позволит захватчикам быстрее продвигаться в ходе операции по захвату города, чем во время наступления на Авдеевку и Бахмут.

10 апреля представитель оперативно-стратегической группировки войск Хортица, подполковник Назар Волошин заявил, что оккупантов нет в Часовом Яру и его окрестностях, город полностью под контролем Сил обороны Украины.

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