"Мощные атаки": враг бьет ракетами по Украине, в ВСУ назвали цели ударов

Враг применял разные типы ракет, в том числе "Калибры" из акватории Черного моря, рассказал Илья Евлаш.

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Илья Евлаш прокомментировал ракетный удар РФ / Коллаж: Главред, Фото: armyinform.com.ua, скриншот, ГСЧС

Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш прокомментировал массированный ракетный удар российских оккупантов по Украине 27 апреля.

Как подчеркнул он в эфире телемарафона враг использовал "Калибры", но не атаковал дронами-камикадзе типа Shahed.

"Это одна из первых атак после непродолжительного затишья. В течение определенного времени они накопили свои резервы, ракеты. Этой ночью они уже применяли и "Калибры" из акватории Черного моря", - подчеркнул представитель ВС.

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Он обратил внимание на то, что после того, как ВСУ удалось сбить Ту-22М3, враг на некоторое время взял паузу.

"Некоторое время они взяли паузу. И вот сейчас снова начали наносить мощные атаки классически по нашей энергетической и критической инфраструктуре", - отметил украинский военный.

При этом он сказал, что РФ снова начала применять ракеты "Кинжал" для ударов по Украине.

"Это очень мощное оружие, которое сложно сбить. У нас есть только определенные средства, которые доказали свою эффективность против них, а именно Patriot могут эффективно противостоять, но, к сожалению, на тех направлениях, где произошли попадания, у нас не хватает этих систем", - указал спикер ВС.

Кто такой Илья Евлаш? Евлаш Илья - спикер Воздушных сил ВСУ, майор. Ранее был начальником пресс-службы ОСУВ "Хортица". Временно исполнял обязанности начальника службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ. Родом из города Мена, что на Черниговщине. Окончил Национальный университет обороны по специальности "Политология" и Киево-Могилянскую академию по специальности "Журналистика". Об этом сообщает Википедия. До призыва на службу в 2020 году работал корреспондентом на канале "Эспрессо".

Вместе с тем он добавил, что враг не использовал при атаке дроны-камакадзе типа Shahed, как и за последние несколько дней.

"Почему так? Наверное, у них есть свой стратегический замысел, почему именно они переключились на ракеты", - резюмировал Евлаш.

Ракетный удар по Украине 27 апреля - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что массированный ракетный удар нанесли российские оккупанты по Украине в ночь на субботу, 27 апреля. В результате есть пострадавшие и разрушения.

Враг атаковал Украину крылатыми ракетами и баллистикой, а также применял ракеты "Кинжал".

Как уточнили в Воздушных силах ВСУ, российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине ракетами разных типов. Всего враг применил 34 ракеты воздушного, наземного и морского базирования. В результате противовоздушного боя уничтожена 21 воздушная цель.

/ Главред

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