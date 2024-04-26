Греция отказалась отдать Украине свои системы ПВО Patriot

Партнеры Украины просили Грецию о дополнительных системах ПВО для ВСУ, но Афины в ответ "объяснили, почему не могут этого сделать".

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Кириакос Мицотакис отказался передать Украине ЗРК Patriot / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, Википедия

Греция не собирается поставлять Украине ни ЗРК С-300, ни Patriot. Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью Iefimerida.

По его словам, "Греция поддерживала Украину различными способами, оборонными материалами".

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"Но мы сразу сказали, что не можем избавиться от систем вооружений, которые имеют решающее значение для наших возможностей сдерживания", - сказал Мицотакис.

Грецкий премьер добавил, что если страна сможет найти оборонную продукцию, которая есть в избытке, то Афины продолжат поддерживать Украину.

"Но системы противовоздушной обороны, о которых вы упомянули, являются критически важными для защиты воздушного пространства Греции и не будут предоставлены Украине", - отметил Кириакос Мицотакис.

Он также признал, что другие партнеры Украины просили Грецию о дополнительных системах ПВО для ВСУ, и сказал, что Афины в ответ "объяснили, почему не могут этого сделать".

Напомним, на днях СМИ писали о том, что Греция может передать Украине свои системы противовоздушной обороны Patriot после того как получила от США гарантии от угроз со стороны Турции.

Источники издания Рronews в правительстве заявили, что США уже предоставили гарантии, что в случае необходимости усиления противовоздушной обороны страна получит от Вашингтона системы Patriot вместо тех, которые будут переданы Украине, или получит финансовую компенсацию из пакета помощи в 61 млрд долларов для Украины.

Сколько ЗРК Patriot у Греции

По данным СМИ, в настоящее время в Греции есть шесть батарей Patriot.

ЗРК Patriot - основные характеристики / Инфографика: Главред

ЗРК Patriot Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники. Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют. Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США. Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели). Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

Военная помощь от Греции Украине

В марте СМИ писали, что Греция рассматривает возможность поставки в Украину зенитно-ракетных комплексов С-300, которые находятся на острове Крит. Ранее страна отказывалась от поставок. Однако, вероятно, после того как премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис чуть не попал под российский обстрел в Одессе, Афины могли изменить мнение.

В январе 2024 года Греция одобрила передачу Украине "устаревших" систем вооружения, которые уже не использует греческая армия. Такое решение одобрило политическое и военное руководство Греции.

В августе 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Греция будет тренировать украинских пилотов на F-16. Отдельно было подтверждено присоединение Греции к декларации G7 по гарантиям безопасности для Украины.

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