Греция открывается для украинцев: что нужно знать

Для въезда в страну понадобится один документ на выбор.
Отдых в Греции для украинцев станет доступен с 14 мая, объявил министр туризма Греции Харис Теохарис.
Чиновник заверил, что в Греции на время пандемии разработали "пять линий обороны". Одной из таких линий станет выборочное тестирование туристов на коронавирус.
Для тех, у кого обнаружились симптомы коронавируса, оборудованы специальные гостиницы для изоляции.
В стране по-прежнему действует строгий масочный режим.
Персонал, который работает в гостиничной сфере, власти страны намерены привить поголовно.
Для въезда в страну понадобится один документ на выбор:
- сертификат о вакцинации;
- отрицательный результат ПЦР-теста, что сделан не позднее, чем за 72 часов до въезда;
- тест на антитела, который подтверждает перенесенное заболевание.
Коронавирус 2021: новости
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Автор: Диана Беловодская