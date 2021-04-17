Греция открывается для украинцев: что нужно знать

Греция открывается для украинцев: правила въезда / 1zoom.ru

Отдых в Греции для украинцев станет доступен с 14 мая, объявил министр туризма Греции Харис Теохарис.

Чиновник заверил, что в Греции на время пандемии разработали "пять линий обороны". Одной из таких линий станет выборочное тестирование туристов на коронавирус.

Для тех, у кого обнаружились симптомы коронавируса, оборудованы специальные гостиницы для изоляции.

В стране по-прежнему действует строгий масочный режим.

Персонал, который работает в гостиничной сфере, власти страны намерены привить поголовно.

Для въезда в страну понадобится один документ на выбор:

сертификат о вакцинации;

отрицательный результат ПЦР-теста, что сделан не позднее, чем за 72 часов до въезда;

тест на антитела, который подтверждает перенесенное заболевание.

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