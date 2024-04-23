Для Украины нашли еще 4 батареи Patriot: раскрыта схема передачи с гарантиями США

Необходимо ускорить принятие необходимых решений, подчеркнул Дмитрий Кулеба.

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Украина может получить новые системы Patriot / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Defense.gov

Ведутся переговоры по предоставлению Украине дополнительных систем Patriot, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Наша, министров иностранных дел, задача - это готовить решения. И сейчас в разработке уже - я говорил три на прошлой неделе, а сегодня был у меня последний разговор, и я понимаю, что уже у нас есть "на радаре" 4 конкретных батареи, если мы говорим о Patriot. Ведутся переговоры между нами и соответствующими странами, и США", - сказал Кулеба в эфире телемарафона.

В то же время он подчеркнул, что уже не раз говорил партнерам и коллегам, что "уже нет сил терпеть переговоры", и нужно принимать уже решения.

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"Все всё знают, наша задача сейчас - ускорить принятие решений. Эти решения будут, я в этом не сомневаюсь. Это положительный для Украины результат", - заверил министр.

Также он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом ранее, и тема ПВО была основной темой.

"Поэтому решения на уровне лидеров будут приняты. Наша задача - ускорять это максимально", - подчеркнул Кулеба.

Греция может передать Украине систему Patriot

Как пишет издание Pronews, Греция может передать Украине ЗРК Patriot PAC-3 в обмен на американские "гарантии" против турецкой угрозы и пакет финансовых компенсаций.

Отмечается, что Афины могут передать одну систему Patriot из двух, которые развернуты в Греции. Правительственные источники издания заявляют, что США предоставили "гарантии" безопасности Греции от турецкой угрозы на время использования Patriot, не уточняя, какие именно "гарантии" предлагаются.

ЗРК Patriot Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники. Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют. Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США. Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели). Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

Что говорят в греческом правительстве

Как напомнил ресс-секретарь правительства Греции Павлос Маринакис, его страна уже оказала ощутимую помощь Украине и ее народу.

"Однако необходимо подчеркнуть, что не будет предпринято никаких действий - и я подчеркиваю это - которые могли бы даже отдаленно поставить под угрозу потенциал сдерживания или противовоздушную оборону нашей страны", - заявил пресс-секретарь правительства Греции.

Он добавил, что Греция последовательно опровергала подобные утверждения в прошлом. "И сегодня я решительно подтверждаю нашу позицию", - цитирует его Ekathimerini.

ЗРК Patriot - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что Германия поставит Украине третью систему ПВО ЗРК Patriot. Отмечается, что на данный момент Бундесвер предоставил Украине две огневые части ЗРК Patriot, а поставка еще одной системы станет возможной за счет возвратов из планового ремонта.

Вероятные сроки передачи Украине новой системы ЗРК Patriot от Германии прокомментировал представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш. "Конечно, что это не одна машина, и все их надо будет доставить на территорию Украины. Это может занять некоторое время. Я не хотел бы говорить, сколько, поскольку противник также мониторит ситуацию и может использовать. Однако могу заверить, что это произойдет как можно скорее", - сказал представитель ВС.

В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба считает реальной ситуацию, при которой системы ПВО Patriot, расположенные в пределах Польши, прикрывали бы границу на западе Украины.

/ Главред

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