Будет чем отбивать атаки России: Украина пополнила запасы ракет к Patriot

У Украины длительное время наблюдался дефицит снарядов к этим ЗРК.

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Patriot защищает украинское небо от ракет РФ / Коллаж: Главред, фото: АрмияИнформ, facebook/Rustem Umerov

Испания передала Украине обещанный пакет с ракетами к комплексам ПВО/ПРО Patriot, сообщила министр обороны страны Маргарет Роблес в понедельник, 6 мая.

В комментарии СМИ Роблес подчеркнула, что данное оружие Испания передает Украине для отражения террористических ракетных атак России.

"Комплекс ракет к Patriot уже прибыл в Украину. Они (ракеты, - Главред) прибыли на прошлой неделе. Мы, очевидно, работаем в координации с нашими союзниками по этому вопросу, потому что понимаем, что Украина защищает свою целостность, она защищает человеческие жизни", - сказала министр. видео дня

Снарядный голод у ВСУ Украинские военные говорят о серьезных опасениях из-за отсутствия военной помощи от США. Они отмечают, что сейчас сильно ощущается преимущество российских оккупантов, и они считают это "поворотным моментом" в войне, говорится в публикации CNN. Бывший командир батальона "Айдар" Евгений Дикий подтвердил, что обострение ситуации на фронте произошло из-за наложения сразу двух проблем - дефицита личного состава и снарядов. "Мы стали просто жертвами Дональда Трампа и его сторонников, и из-за чьей блокировки мы сейчас не имеем снарядов крупных калибров", - сказал он.

Помощь США и других стран - Украина нуждается в Patriot

Несмотря на недавнее одобрение США законопроекта о новой помощи Украине на 61 млрд долларов, в ВСУ все еще критически не хватает вооружения, чтобы вести активную оборону. Этим воспользовалась Россия - за последнюю неделю оккупанты захватили около 6 сел на Востоке Украины.

Существует очевидная потребность и в прикрытии тыловых городов. Президент Владимир Зеленский неоднократно обращался к Западу с просьбой срочно поставить дополнительные ЗРК Patriot, которых у партнеров, по подсчетам Банковой, есть 7 единиц .

Обсуждается и возможность закрытия неба над Западом Украины польскими системами ПВО . Это позволило бы военным использовать станции и пусковые установки на других направлениях.

Patriot - основные характеристики / Инфографика Главреда

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