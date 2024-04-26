Испания поставит в Украину партию ракет для Patriot, но отказалась передать сам ЗРК

Испания передаст Украине ракеты для зенитно-ракетного комплекса Patriot американского производства.
Как пишет испанское издание El Pais, решение о передаче небольшого количества ракет было принято после отказа Министерства обороны Испании передать ВСУ батарею, развернутую с 2013 года на границе Турции и Сирии.
Испанская армия располагает тремя батареями, каждая из которых имеет соответствующие ракетные пусковые установки, радар и станцию управления, приобретенные в Германии в 2004 и 2014 годах. Одна из этих батарей расположена в городе Адана (Турция), а две другие - на базе морской пехоты (Валенсия), и одна из них используется для обучения украинских и испанских солдат использованию этой системы.
Министерство обороны Испании категорически отказалось поставлять системы Украине, утверждая, что они являются единственными эффективными в случае ракетной атаки и что испанские вооруженные силы недостаточно укомплектованы.
В качестве компенсации правительство согласилось предоставить партию ракет Patriot.
Издание отмечает, что это будет очень ограниченное количество ракет, поскольку испанский военный резерв составляет около 50 единиц.
Поставки ЗРК Patriot в Украину - последние новости
Греция не собирается поставлять Украине ни ЗРК С-300, ни Patriot. Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. По его словам, другие партнеры Украины просили Грецию о дополнительных системах ПВО для ВСУ, и сказал, что Афины в ответ "объяснили, почему не могут этого сделать".
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны-члены НАТО могут предоставить Украине шесть систем противовоздушной обороны Patriot.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте предложил выкупить системы ПВО Patriot у стран, у которых они есть, но они не хотят передавать их Украине.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ведутся переговоры по предоставлению Украине дополнительных систем Patriot.
ЗРК Patriot
Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники.
Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют.
Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США.
Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели).
Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.
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