Критический момент для Украины в войне: Блинкен раскрыл цель визита в Киев

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что из-за нового наступления Путина на территорию Украины следующие недели и месяцы будут критическими в войне.

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Следующие недели будут критическими для Украины в войне / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

В США считают, что война в Украине достигла критического этапа. Следующие месяцы потребуют от Украины значительных усилий в ведении боевых действий. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления в Киевском политехническом институте.

"Мы встречаемся в критический момент. Путин наращивает очередное наступление на Украину... посылая волну за волной российских солдат, иранские беспилотники, северокорейскую артиллерию, а также танки, ракеты и истребители, созданные из деталей, которые поставляет Китай. Ближайшие недели и месяцы потребуют многого от украинцев, которые уже пожертвовали многим. Но я приехал в Украину с посланием: вы не одни", - сказал Блинкен.

По его словам, США оказывали поддержку Украине с первого дня неспровоцированного российского вторжения. Госсекретарь отметил, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут с Украиной до тех пор, пока Украина не восстановит свой суверенитет и не сможет выбирать собственный путь.

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Он добавил, что принятый Конгрессом США пакет помощи для Украины свидетельствует о безоговорочной поддержке от обеих партий, а также о том, что Америка будет придерживаться своих обязательств в поддержке Украины.

Блинкен отметил, что граждане США четко понимают, что военная и экономическая поддержка Украины укрепляет безопасность Америки и ее союзников.

"Они понимают, что если Путин добьется своих целей в Украине, он не остановится на Украине. Он пойдет дальше", - сказал госсекретарь.

Решение о военной помощи Украине от США 23 апреля Сенат Конгресса США проголосовал за принятие пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95,3 миллиарда долларов. В рамках этой помощи Украина получит 60,84 миллиарда долларов. 24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект о предоставлении военной и экономической помощи Украине на 60 млрд долларов, а также другим союзникам США. Напомним, в Пентагоне заявили, что поставки военной помощи в Украину уже начались. О том, что уже начались поставки части оружия и боеприпасов для Украины, заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.

Помощь США для Украины - визит Блинкена в Киев

Напомним, как ранее сообщал Главред, 14 мая с неанонсированным визитом в Киев прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. Это первый визит американского чиновника в Украину после того, как Конгресс принял пакет военной помощи на сумму 61 миллиард долларов в прошлом месяце.

Сообщается, что Блинкен планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Темами переговоров будут поставки вооружений, в частности систем ПВО, украино-американское соглашение о безопасности, а также подготовка к июньскому саммиту мира.

Соединенные Штаты объявят о новом пакете военной помощи Украине в ближайшие дни, отметил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге 13 мая. По его словам, США делают все возможное, чтобы западное оружие как можно быстрее попало на поле боя.

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