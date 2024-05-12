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Украина выиграет войну: в США сделали громкое заявление и назвали условие

Алексей Тесля
12 мая 2024, 20:20
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Демократическая и европейская Украина представляет угрозу для диктаторской РФ, говорит Виктория Нуланд.
Виктория Нуланд, ВСУ
Виктория Нуланд сделала заявление по поводу войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 17 ОТБр имени Константина Пестушко

По словам экс-замгоссекретаря США Виктории Нуланд, союзники Украины помогут одержать победу в войне, если ускорят многие инициативы. В частности, развернуть более дальнобойные вооружения для достижения стратегического эффекта

Диктатор Владимир Путин уже потерпел неудачу, ведь так и не смог сравнять Украину с землей и лишить ее суверенитета, независимости и демократического будущего, сказала она в комментарии Politico.

"Демократическая Украина, европейская Украина представляет угрозу для его модели России, а также потому, что это первый строительный блок для его больших территориальных амбиций", — уверена американский политик.

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Вместе с тем она подчеркнула, Украина добьется успеха в противостоянии с РФ, а также станет более суверенной и более экономически независимой.

"И я думаю, что так и будет. Но мы должны оставаться с ней. Мы должны быть уверены, что наши союзники останутся с ней", — отмечает она.

Экс-замгоссекретаря США также обратила внимание на то, что союзники Украины помогут одержать победу, если ускорят многие инициативы, например, помогут создать военные силы будущего, развернуть более дальнобойные вооружения для достижения стратегического эффекта, обеспечить защиту критической инфраструктуры и энергетического сектора.

"Создать нашу собственную оборонную промышленную базу, а также базу наших союзников и Украины, чтобы мы и Украина строили быстрее России и Китая", — добавила Нуланд.

Помощь США Украине - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что США готовят Украине новые пакеты военной помощи. Штаты планируют выйти на тот уровень поставок помощи, который был до перерыва в финансировании.

Напомним, Сенат утвердил законопроект, предусматривающий $61 миллиард на оплату военной поддержки Украины. Палата представителей надолго притормозила инициативу, поскольку республиканцы не могли договориться с демократами по вопросам нелегальной миграции на границе с Мексикой.

20 апреля Палата представителей США поддержала законопроект о предоставлении помощи Украине на сумму 60,84 миллиардов долларов. Законопроект получил поддержку большинства конгрессменов - "за" проголосовали 310, "против" - 112.

Решение о военной помощи Украине от США

23 апреля Сенат Конгресса США проголосовал за принятие пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95,3 миллиарда долларов. В рамках этой помощи Украина получит 60,84 миллиарда долларов.

24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект о предоставлении военной и экономической помощи Украине на 60 млрд долларов, а также другим союзникам США.

Напомним, в Пентагоне заявили, что поставка военной помощи в Украину уже началась. О том, что уже начались поставки части оружия и боеприпасов для Украины, заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.

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