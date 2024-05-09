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США готовят Украине новые пакеты военной помощи - Госдеп

Ангелина Подвысоцкая
9 мая 2024, 00:09
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Штаты планируют выйти на тот уровень поставок помощи, который был до перерыва в финансировании.
США готовят Украине новые пакеты военной помощи - Госдеп
США готовят новые пакеты помощи Украине / Колаж: Главред, фото: Минобороны США, Офис президента, 43 отдельная механизированная бригада

Украина может в скоро времени получить новые пакеты военной помощи от США. Штаты хотят выйти на прежний уровень поставок вооружений. Об этом заявил представитель Госдепа США Мэтью Миллер.

"Мы работаем над другими пакетами. Я думаю, вы можете ожидать, что мы вернемся к тому темпу, в котором мы находились до перерыва в финансировании", - сказал чиновник.

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Также он добавил, что недавно США предоставили Украине помощь в размере более 1 миллиарда долларов.

Помощь Украине от США - последние новости

В феврале Сенат утвердил законопроект, предусматривающий $61 миллиард на оплату военной поддержки Украины. Палата представителей надолго притормозила инициативу, поскольку республиканцы не могли договориться с демократами по вопросам нелегальной миграции на границе с Мексикой.

Напомним, 20 апреля Палата представителей США поддержала законопроект о предоставлении помощи Украине на сумму 60,84 миллиардов долларов. Законопроект получил поддержку большинства конгрессменов - "за" проголосовали 310, "против" - 112.

Также 23 апреля Сенат Конгресса США проголосовал за принятие пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95,3 миллиарда долларов. А 24 апреля, США Джо Байден подписал законопроект о предоставлении военной и экономической помощи Украине на 60 млрд долларов.

Как сообщал Главред, большая часть американской техники из пакета помощи США уже находится на складах Германии и Польши. Американский источник, знакомый с предоставлением военной помощи Украине, заявил CNN, что официальные лица в США не говорят об этом открыто.

Задержка с военной помощью США Украине - в чем риски

В Белом признали, что неразрешенная ситуация с принятием законопроекта о помощи ВСУ в Конгрессе поставила под удар положение украинской армии на передовой.

Координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби признал, что из-за отсутствия помощи и большого дефицита боеприпасов украинские военные вынуждены переходить на вторую и третью линии обороны.

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что ситуация на фронте будет зависеть от того, получит ли Украина помощь от США. Если Вашингтон сможет предоставить Киеву помощь, то в конце 2024 года Украина будет диктовать собственные условия о прекращении войны. В противном случае в следующем году условия будет диктовать российский диктатор Владимир Путин.

Издание The Washington Post пишет, что "политическая дисфункция Вашингтона", которая выражается в неспособности США решить вопрос военной поддержки Украине, может привести к тому, что Киев может получить помощь слишком поздно, когда уже будет сложно не допустить катастрофы. В материале говорится о том, что в течение года Украина может потерять "бесчисленное количество жизней". Возможен и сценарий прорыва фронта.

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