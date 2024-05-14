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Россия пробует продвигаться, "но": Зеленский дал оценку "харьковскому" наступлению РФ

Яна Ставская
14 мая 2024, 19:51
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Известно, что у РФ есть частичный успех в Харьковской области, однако Генштаб усилил украинское войско подмогой.
Россия пробует продвигаться, 'но': Зеленский дал оценку 'харьковскому' наступлению РФ
ВС РФ прорвали оборону в Харьковской области / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, 43 отдельная механизированная бригада

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник, 14 мая, подтвердил, что Россия пытается продвигаться на Донецком и Харьковском направлении, но какие-то выводы "еще рано делать".

По словам президента, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сейчас находится в зоне боевых действий и докладывает ему об оперативной обстановке на фронте.

"Сегодня день дал нам больше возможностей. Главком Александр Сырский доложил о ситуации в районах боевых действий. Донетчина, Харьковщина - там, где сейчас тяжелее всего. Он находится как раз в ключевых местах боев - работает с бригадами, на боевых позициях", - сказал глава государства.

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Еще пока рано делать выводы, но ситуация контролируемая, подчеркнул Зеленский.

"Наши воины уничтожают оккупанта, который пытается продвигаться. Все достаточно напряженно. Но мы усилили направления, в частности харьковское. Сейчас много воинов - именно харьковчан - стали на защиту Харьковщины. Они делают свое дело, и спасибо каждому за эффективность", - ответил Зеленский.

Наступление России 2024 - бои в Харьковской области

10 мая РФ прорвала оборону ВСУ в Харьковской области. Аналитиками и военными наблюдается продвижение оккупантов вглубь "серой зоны". В частности сообщалось уже о боях с ВС РФ на подходе к Волчанску (городу в 4 км от границы с Россией).

В ответ Украина усилила группировку отбивающихся войск, затем военные перешли к контрударам.

Параллельно РФ усилила удары по Харькову. Так, 14 мая бомбы русских попали по жилому кварталу в центре города. По последним данным, пострадало 20 человек, трое из них - дети.

Также в Украине не исключают интенсификацию боев в Сумской области. В связи с этим местные власти объявили эвакуацию гражданских из пограничных сел.

Эксперты соглашаются, что РФ таким образом хочет отвлечь ресурсы ВСУ от основных участков фронта (ведь противник уже больше месяца наступает на Донецком направлении).

Повторное наступление РФ на Харьков - прогнозы

Россия пытается уничтожить Харьков своими бомбами, дронами и ракетами. Враг уже собирает силы для наступления на город. Об этом заявил ветеран АТО Евгений Дикий. При этом он считает, что у врага сейчас нет сил, чтобы осуществить это наступление на Харьков.

Генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко также считает, что россияне не имеют сил для эффективного наступления на Харьков с последующим окружением города. Именно поэтому РФ попытается применить другую тактику, постепенно уничтожая квартал за кварталом и превращая Харьков в новый Мариуполь.

По словам майора Нацгвардии Алексея Гетьмана, российские оккупанты планируют взять Харьков в осаду, избегая прямого удара "в лоб".

Россия намерена захватить Харьков, а ее войска могут приблизиться к Киеву летом. Однако, Вооруженные Силы Украины и Генштаб делают все возможное, чтобы этого избежать. Такое мнение высказал бывший командующий Сухопутных войск США, генерал Бен Ходжес.

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