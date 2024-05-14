Бомба влетела в 10-й этаж: россияне ударили по многоэтажному жилому дому

Российские оккупанты атаковали Харьков авиабомбами. В городе прозвучало несколько мощных взрывов.

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Россияне ударили по многоэтажному дому в Харькове / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Российские оккупанты атаковали Харьков. Враг ударил по 12-этажному жилому дому. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов.

По данным Воздушных сил ВСУ, оккупанты осуществляли пуск авиабомб. По предварительным данным, именно она ударила по дому. Известно, что вражеская бомба попала в 10 этаж дома в центре города.

"Попадание в 10-й этаж многоквартирного жилого дома. Без пожара. Сейчас осуществляется поквартирный обход и поиск возможных пострадавших", - написал Терехов. видео дня

Россияне ударили по многоэтажному дому в Харькове / фото: Telegram

Россияне ударили по многоэтажному дому в Харькове / фото: Telegram

В городе был еще один "прилет". В результате удара загорелись 10 гаражей. Также была повреждена многоэтажка.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов уточнил, что в результате удара по многоэтажному дому пострадали 17 человек, информации о погибших пока нет. Среди пострадавших есть 12-летний мальчик и 8-летняя девочка. Они в состоянии средней тяжести.

"10 женщин и 5 мужчин. Самому старшему мужчине 87 лет. В общем 1 гражданский мужчина в тяжелом состоянии. 11 человек получили травмы средней степени. 5 в легком состоянии. Шесть человек госпитализированы", - написал Синегубов.

Смотрите видео с места "прилета" в Харькове:

Кто такой Олег Синегубов? Олег Синегубов – председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации. Ранее, в период с 11 ноября 2019 по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.

Наступление РФ на Харьковщине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупационные войска пытаясь продвинуться на Харьковщине, усилили обстрелы города Волчанск, который находится у границы с Российской Федерацией. Они превращают Волчанск в Бахмут, разрушая все на своем пути. Об этом заявил руководитель полиции Харьковщины Владимир Тимошко.

Российские войска, вероятно, в ближайшие дни увеличат интенсивность боевых действий на границе Сумской и Черниговской областей, считает руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО лейтенант Андрей Коваленко.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко отметил, что враг подготовил около 50 тысяч военных для масштабного наступления на Харьковщине.

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