Сильный мороз и грозовые дожди: Украину в ближайшие дни накроет непогода

Синоптики предупреждают о том, что во многих областях Украины будут заморозки до -5 градусов.

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Прогноз погоды в Украине 15 мая / фото: pixabay

Погода в Украине 15 мая будет местами дождливой и грозовой. Синоптики прогнозируют заморозки, об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили І уровень опасности в западных и северных областях. Там будут заморозки до -5 градусов.

Кроме того, в большинстве западных, центральных, восточных, Киевской, Одесской областях будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Синоптик Наталка Диденко утверждает, что уже с 16 мая температура воздуха в Украине начнет подниматься. Однако также ожидаются сильные осадки, особенно, 18 мая.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине 15 мая / фото: ventusky

Погода 15 мая

В Украине 15 мая будет переменная облачность. Синоптики прогнозируют дожди с грозами в юго-восточных областях Украины. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 4-9°, в западных и северных областях 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°; днем 11-16° тепла, на Закарпатье 17-21°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +3

По данным meteoprog, 15 мая в Украине прохладная и дождливая погода. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +7...+19 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской, Сумской и Львовской областях. Там температура воздуха повысится до +3...+14 градусов.

Прогноз погоды в Украине 15 мая / фото: meteoprog

Погода 15 мая в Киеве

В Киеве 15 мая будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с. Синоптики объявили І уровень опасности из-за возможных заморозков до -5 градусов.

"Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем 11-16° тепла; Киеве ночью 4-6°, днем около 15°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине 15 мая / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Синоптик дал прогноз погоды на май 2024 и рассказал, где в Украине будет тепло, а какие регионы зальет дождями. В целом май в Украине будет дождливым и не жарким, прогнозируют синоптики.

Напомним, что в Украине сильно затягивается магнитная буря. Украину накрыла невероятно сильная магнитная буря, которая достигла максимально возможной мощности. 14 мая мощность геомагнитного шторма опустится до 5-ти баллов.

Синоптик Наталья Диденко назвала дату похолодания до -5 градусов. Синоптики объявили І уровень опасности в западных, северных и Винницкой областях. Там ожидаются заморозки до -5 градусов. Новый циклон принесет стужу и дожди.

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