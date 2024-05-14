В Украине резко потеплеет: синоптик назвала регионы, где 'ударит' тепло

Синоптик рассказала, что дожди с грозами будут на юге Украины, в восточных областях, в центре и в Карпатах.

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Когда в Украине будет потепление / фото: unsplash

Известный украинский синоптик Наталья Диденко заявила, что в Украине потеплеет уже с четверга, 16 мая.

15 мая в Украине днем температура воздуха будет составлять 13-16°. Заморозки отступят.

"С 16-го мая столбики термометров постепенно будут карабкаться вверх и додряпаются к концу недели наконец до 18-23° тепла. В дальнейшем воздух будет теплеть. Дождь, который трудно будет не заметить, наиболее вероятен в субботу", - сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram. видео дня

Также, в среду, 15 мая, дожди с грозами будут на юге Украины, в восточных областях, в центре и в Карпатах. На остальной территории осадков не прогнозируют.

На востоке и на Закарпатье порывы юго-восточного ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. В большинстве областей ветер будет умеренным.

"В Киеве 15-го мая без существенных осадков. Ночью столбики термометров покажут +4-6°, а днем - 13,+14° тепла", - спрогнозировала Диденко.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Напомним, что в Украине сильно затягивается магнитная буря. Украину накрыла невероятно сильная магнитная буря, которая достигла максимально возможной мощности. 14 мая мощность геомагнитного шторма опустится до 5-ти баллов.

Синоптик Наталья Диденко назвала дату похолодания до -5 градусов. Синоптики объявили І уровень опасности в западных, северных и Винницкой областях. Там ожидаются заморозки до -5 градусов. Новый циклон принесет стужу и дожди.

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