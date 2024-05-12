Судьба Сибири и война: эксперт спрогнозировал ход переговоров Путина и Си Цзиньпина

Эксперт Тарас Загородний отмечает, что на переговорах в Китае Путина будут дожимать в вопросе Сибири в обмен на поставку военной помощи.

https://glavred.info/world/sudba-sibiri-i-voyna-ekspert-sprognoziroval-hod-peregovorov-putina-i-si-czinpina-10564370.html Ссылка скопирована

Эксперт спрогнозировал ход переговоров Путина и Си Цзиньпина / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

После инаугурации первым визитом Путина за границу станет визит в Китай, который по сути сейчас является одним из основных стратегических партнеров РФ. О целях визита российского диктатора в Китай в интервью Главреду рассказал историк, военный эксперт Михаил Жирохов.

Жирохов отметил, что визит Путина в Китай имеет такую же важность, как любой другой визит президента в Вашингтон.

"То есть ему надо подтвердить визит к своему сюзерену, чтобы показать свою преданность. Благодаря Китаю Путин находится у власти, потому что это выгодно Пекину", - указывает он. видео дня

Однако, сможет ли диктатор получить то, что желает, еще остается вопросом. Китай стремится получить от России некоторые технологии, которые до сих пор не были переданы.

"Поэтому РФ будут дожимать в обмен на определенные уступки - например, по Сибири или по поставкам вооружения", - добавляет Загородний.

Он также отметил, что для России нет определенного предела после достижения которого они будут готовы начать мирный процесс.

"Задача России "уничтожить Украину" даже не обсуждается. Останавливаться Путин не собирается. Все зависит от позиции Украины, которая может перенести войну на территорию России путем нанесения ударов по нефтегазовой инфраструктуре, железнодорожным путям и так далее. Ничто другое Россию не остановит", - резюмировал он.

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Визит Путина в Китай - позиция КНР по войне в Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, после встречи с китайским лидером Си Цзиньпином, президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал обязательство Пекина воздерживаться от продажи любого оружия Москве и передачи России любой помощи.

Оборонные заводы России производят оружие и боеприпасы с необычайной скоростью, что стало возможным благодаря поддержке со стороны Китая, который поставляет им станки, микроэлектронику и оптику. Без помощи из Китая Москве не удалось бы достичь таких результатов, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

В российско-украинской войне не должно быть победителей и проигравших. Другие страны не должны дискредитировать или нападать на обычные отношения между Китаем и Россией. Об этом заявил спикер МИД Китая Ван Вэньбинь на брифинге, комментируя телефонный разговор между лидерами Китая и США.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред