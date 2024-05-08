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Тарас Загородний: Путин блефует о "ядерке", но способен начать "спецоперации" в Грузии и Казахстане

Анастасия Заремба
8 мая 2024, 12:00
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Легитимность добавляет диктатору дополнительный вес внутри российской элиты, что даст ему дополнительные стимулы для продолжения войны.
Тарас Загородний, Путин
Путин продолжит войну в Украине, но в Грузии и Казахстане Россия тоже создает условия для эскалации - Загородний / Главред

Не успел российский диктатор Владимир Путин вступить в должность после "инаугурации", как Россия тотчас взялась подтверждать свою репутацию страны-агрессора. Несмотря на то, что Путин в своей речи упомянул о попытках поиска диалога с Западом, накануне российский МИД разразился угрозами о намерении воспринимать самолеты F-16 в качестве носителей ядерного оружия вне зависимости от их модификации. Не говоря уже о том, что Путин и вовсе распорядился провести проверку нестратегического ядерного оружия на учениях.

В интервью Главреду политический и экономический эксперт Тарас Загородний рассказал, зачем Россия вновь достает ядерную дубинку, почему Кремль способен развязать две новых "спецоперации" и зачем Путин едет в Китай.

Во время инаугурационной речи Путин заявил, что "готов к диалогу" с Западом. Как бы вы оценили его речь и так называемые мирные инициативы?

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Ничего нового мы не услышали. Путин все так же пытается остановить войну на своих условиях, то есть убедить Украину признать аннексию территорий, которые россияне уже вписали в свою конституцию, перегруппироваться и вновь напасть на Украину, чтобы впоследствии потребовать от нее нейтралитета, разоружения и т.д. Вообще надо понимать, что любые мирные инициативы России главной целью подразумевают срыв помощи Украине. То есть россияне хотят вернуться в 2014 год, когда Украине де-факто объявили эмбарго на поставки вооружения. То же самое Россия пытается провернуть и сейчас, потому что пока РФ не получит существенный удар либо по своей нефтегазовой инфраструктуре, либо военное поражение, ни о каких переговорах речи быть не может.

А о чем говорят ядерные угрозы и поручение Путина Минобороны РФ о проведении испытаний нестратегического ядерного оружия?

Россия видит, что помощь Украине от Запада усиливается. Они ведь и F-16 назвали угрозой, поскольку эти самолеты предназначены для несения ракет с ядерной боеголовкой. Этим РФ пытается легитимизировать единственный свой козырь — ядерное вооружение.

Если бы россияне знали, что это решит проблему, они бы уже давно применили такое оружие. Но тактическое ядерное оружие родилось перед стратегическим, во времена миллионных армий, которые собирались вместе. Кроме того, тактическую ракету можно сбить — в принципе, Россия и так активно бьет по Украине носителями. Другое дело — последствия удара. Категорически против него и Китай, и США, и Путин понимает, что последствия для РФ будут катастрофическими.

Поскольку Путин юридически получил президентские полномочия, а США признали его как легитимного президента, насколько это развязывает ему руки? Что он может предпринять в дальнейшем?

Даже непризнание Путина легитимным главой РФ мало что бы изменило. Разве что легитимность добавляет диктатору дополнительный вес внутри российской элиты, что позволяет через него связываться со Штатами и другими странами Запада. А это даст ему дополнительные стимулы для продолжения войны.

Войны против Украины или же речь идет о новом военном конфликте в Европе?

Не только против Украины, а против НАТО и других стран. Я не исключаю военных операций РФ в Грузии, Казахстане уже в этом году. Ведь то, как развиваются события в Грузии, очень похоже на то, что происходило в Украине в 2013 году, а продавливание закона об "иноагентах" создает почву для такой операции. Относительно Казахстана также есть предпосылки для разворачивания некой спецоперации, поскольку России необходимо получить контроль над нефтеперерабатывающими заводами страны и газотранспортной системой для экспорта газа в Китай.

Кстати, после инаугурации первым визитом Путина за рубеж станет визит в Китай, который по сути сейчас является одним из основных стратегических партнеров РФ. С какой целью на данный момент он туда едет, и учитывая поездки Си Цзиньпина по Европе, вероятно ли, что Путин не получит желаемого?

Визит Путина в Китай происходит ровно по той же причине, что и любого другого президента в Вашингтон. То есть ему надо подтвердить визит к своему сюзерену, чтобы показать свою преданность. Благодаря Китаю Путин находится у власти, потому что это выгодно Пекину.

Получит ли диктатор желаемое — еще вопрос. Китай хочет получить от России некоторые технологии, которые до сих пор от нее не получил. Потому РФ будут дожимать в обмен на определенные уступки — например, по Сибири или по поставкам вооружения.

Вы сказали, что Путин будет продолжать войну. Касаемо Украины, есть ли у него какой-то предел — условно говоря, россияне выходят на границы Донецкой и Луганской областей, а после начинают говорить о переговорах…

Задача России "уничтожить Украину" даже не обсуждается. Останавливаться Путин не собирается. Все зависит от позиции Украины, которая может перенести войну на территорию России путем нанесения ударов по нефтегазовой инфраструктуре, железнодорожным путям и т.д. Ничто иное Россию не остановит.

А удары по Керченскому мосту могут как-то повлиять на ситуацию?

Вопрос в том, насколько россияне используют мост для логистики. Если уже не используют, то это будет политическим ударом. Если все же используют, это может усложнить россиянам снабжение Крыма, потому что тогда его придется снабжать через оккупированные территории. Но для Украины выгоднее бить именно по компрессорам нефтегазовой инфраструктуры, тяговым подстанциям, чтобы дезорганизовать российскую экономику — это Украина может и уже должна делать.

Кто такой Тарас Загородний

Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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война в Украине Тарас Загородний инаугурация Путина
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