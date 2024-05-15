В Николаеве прогремели мощные взрывы: россияне атаковали гражданский объект

Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в среду, 15 мая, в городе прогремели мощные взрывы. За несколько минут до взрыва в городе была объявлена воздушная тревога.
"В городе прогремел взрыв. Выясняем. Будьте в безопасных местах", - написал он в Telegram.
Позже глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что известно о 2 прилетах.
"В результате обстрела известно о трех пострадавших. Состояние средней тяжести у всех", - написал он.
Кто такой Виталий Ким?
Виталий Александрович Ким - украинский предприниматель и политик корейского происхождения. С 25 ноября 2020 года - председатель Николаевской областной государственной администрации, пишет Википедия.
Прилеты в Николаеве: что известно
В Telegram-канале"Николаевский Ванёк" сообщили, что оккупанты попали по гражданскому объекту в черте города.
"Информация о пострадавших уточняется, будет обновляться позже. повторных пусков никаких не было. Сейчас фиксируют новую точку пуска в Крыму", - говорится в сообщении.
Напомним, что РФ нанесла ракетный удар по Николаеву, есть погибшие. Мэр Николаева Александр Сенкевич подтвердил взрыв в городе, в то же время, в Воздушных Силах ВСУ сообщали об угрозе ракетного удара. Известно, что о прилет произошел в пределах города Николаев.
РФ атаковала Сумы ракетой. Российские оккупанты ударили ракетой по инфраструктуре пригорода Сум. Мощный взрыв слышали во многих районах областного центра. В результате этого есть жертвы.
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