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Взрыв слышали все Сумы: РФ атаковала город ракетой, есть жертвы

Ангелина Подвысоцкая
11 мая 2024, 18:51обновлено 11 мая, 19:49
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Российская ракета убила женщину, которая ехала на велосипеде во время удара.
взрыв, ракета
Российская ракета в Сумах убила женщину / Коллаж: Главред, фото: pixabay, Минобороны РФ

Российские оккупанты ударили ракетой по инфраструктуре пригорода Сум. Мощный взрыв слышали во многих районах областного центра. В результате этого есть жертвы. Об этом сообщает Сумская ОГА.

"На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении.

Впоследствии стало известно о том, что в результате обстрела погибла женщина 1987 года рождения. Она получила множественные ранения несовместимые с жизнью.

видео дня

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшей. Ликвидация последствий атаки россиян продолжается. Берегите себя и родных, соблюдайте правила безопасности", - добавили в ОВА.

На фото, которое появилось в Сети, видно, что погибшая женщина просто ехала на велосипеде, когда РФ ударила по городу ракетой.

обстрел Сум
Российская ракета в Сумах убила женщину / фото: Кордон.Медиа

Что такое крылатая ракета?

Крылатая ракета (КР) — ракетное оружие однократного запуска, наземного, воздушного и морского базирования, траектория полёта которого определяется аэродинамической подъёмной силой крыла, тягой двигателя и силой тяжести.
В настоящее время является беспилотным оружием, сообщает "Википедия".

Возможная атака РФ на Сумы - последние новости

Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что российские оккупанты имеют план захвата Харькова или Сум. Однако неизвестно, способен ли враг реализовать эти планы имеющимися у него силами.

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил в интервью изданию The Economist, что страна-агрессор Россия готовится к наступлению в районе Харьковской и Сумской областей. Сроки этого наступления зависят от устойчивости украинской обороны на Донбассе.

Представитель ГУР предполагает, что основной удар России начнётся "в конце мая или в начале июня".

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