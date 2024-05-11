Взрыв слышали все Сумы: РФ атаковала город ракетой, есть жертвы

Российские оккупанты ударили ракетой по инфраструктуре пригорода Сум. Мощный взрыв слышали во многих районах областного центра. В результате этого есть жертвы. Об этом сообщает Сумская ОГА.
"На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении.
Впоследствии стало известно о том, что в результате обстрела погибла женщина 1987 года рождения. Она получила множественные ранения несовместимые с жизнью.
"Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшей. Ликвидация последствий атаки россиян продолжается. Берегите себя и родных, соблюдайте правила безопасности", - добавили в ОВА.
На фото, которое появилось в Сети, видно, что погибшая женщина просто ехала на велосипеде, когда РФ ударила по городу ракетой.
Что такое крылатая ракета?
Крылатая ракета (КР) — ракетное оружие однократного запуска, наземного, воздушного и морского базирования, траектория полёта которого определяется аэродинамической подъёмной силой крыла, тягой двигателя и силой тяжести.
В настоящее время является беспилотным оружием, сообщает "Википедия".
Возможная атака РФ на Сумы - последние новости
Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что российские оккупанты имеют план захвата Харькова или Сум. Однако неизвестно, способен ли враг реализовать эти планы имеющимися у него силами.
Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил в интервью изданию The Economist, что страна-агрессор Россия готовится к наступлению в районе Харьковской и Сумской областей. Сроки этого наступления зависят от устойчивости украинской обороны на Донбассе.
Представитель ГУР предполагает, что основной удар России начнётся "в конце мая или в начале июня".
Другие новости:
- РФ готовится к основному удару и это не Харьков: офицер - о настоящих целях врага
- Основные силы РФ еще не задействованы, техника подтягивается: детали штурма Харьковщины
- РФ может продвинуться на фронте в ближайшие недели: в США сделали важное заявление
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред