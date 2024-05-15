ВСУ отбили первую танковую атаку на Волчанск и частично оттеснили оккупантов

Украинские военные прочесывают северо-западную окраину Волчанска.

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ВСУ оттеснили оккупантов в Волчанске / Коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, скриншот из видео

Украинские военные остановили наступление врага и частично вытеснили российских оккупантов из Волчанска на Харьковщине. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Силы обороны отбили наступательные действия российских оккупантов в районе Волчанска, частично вытеснили вражеские силы из населенного пункта, продолжаются оборонительные действия в северных и северо-западных окрестностях. Данные о потерях противника уточняются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бойцы ВСУ прочесывают северо-западную окраину Волчанска. Российские оккупанты продолжают наносить авиационные удары в районах Липцев и Малой Даниловки, а также Волоховки и Земляного Яра.

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DeepState отмечает, что оккупанты начали применять в Волчанске военную технику, в частности, танки. Враг пытается усилить пехоту на северных окраинах города. В населенном пункте продолжаются тяжелые бои, но украинские защитники уничтожают технику.

Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия. С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий. Телеграмм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграмм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники.В ночь с 23 на 24 февраля 2022 года, за несколько часов до вторжения аудитория телеграмм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

Журналист Юрий Бутусов отметил, что украинские защитники отбили первую танковую атаку в Волчанске и уничтожили два российских танка Т-72. Их взорвали бойцы 57-й и 71-й бригад с помощью дронов.

Кто такой Юрий Бутусов Известный украинский журналист, главный редактор интернет-портала Цензор.нет. Специализируется на военной тематике и вопросах обороны и безопасности. В 2020-2021 годах - внештатный советник министра обороны Украины. Автор серии аналитических материалов на военную тематику, выступает в качестве эксперта на ведущих телеканалах.

Смотрите видео уничтожения российских танков в Волчанске:

ВСУ отбили первую танковую атаку на Волчанск / фото: скриншот

Что за город Волчанск? Волчанск - город в Украине, в Чугуевском районе Харьковской области, центр Волчанской городской громады, бывший районный центр одноименного района. Согласно данным по состоянию на 2022 год, в городе проживало около 3500 человек, пишет Википедия.

Ситуация на фронте в Харьковской области - последние новости

Ранее сообщалось, что ВСУ отступили на Харьковщине - в Генштабе рассказали подробности. Украинские военные были вынуждены отступить в районах Лукьянцев и Волчанска.

Также в ISW отмечали, что темп наступления РФ замедлился - оккупанты применили новую тактику на Харьковщине. Использование небольших штурмовых групп может способствовать увеличению потерь живой силы россиян и техники.

Напомним, в полиции рассказали о ситуации в Волчанске. В Волчанске продолжаются активные бои, враг занимает позиции на улицах. Жителей города призвали эвакуироваться.

Также стало известно, что РФ понесла большие потери во время наступления на Харьковщине - в Генштабе ВСУ назвали цифры.

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