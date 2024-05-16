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ВСУ остановили активное продвижение россиян: в ОВА раскрыли ситуацию на Харьковщине

Руслана Заклинская
16 мая 2024, 20:03
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Россияне подтягивают резервы, чтобы сохранить свой наступательный потенциал на Харьковском направлении, рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
ВСУ остановили активное продвижение россиян: в ОВА раскрыли ситуацию на Харьковщине
На некоторых направлениях ВСУ вернули более выгодное положение / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины

Украинские войска остановили активное продвижение российских захватчиков на территории Харьковской области. Стабилизировать линию фронта пока не удалось. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.

По его словам, оккупанты пытаются продвинуться в сторону Липцов и захватить Волчанск.

"Наши воины, хоть и нельзя еще сказать, что стабилизировали линию фронта, но остановили активное продвижение врага по территории Харьковской области. На некоторых направлениях нашим воинам удалось вернуть более выгодное положение", - рассказал Синегубов.

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Также Синегубов отметил, что россияне вынуждены подтягивать резервы, чтобы сохранить наступательный потенциал на Харьковском направлении.

"Но все равно наша задача стабилизировать линию фронта", - подчеркнул глава Харьковской ОГА.

Кто такой Олег Синегубов?

Олег Синегубов - председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации.

Ранее, в период с 11 ноября 2019 года по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.

Ситуация в Харьковской области - последние новости

Напомним, президент Зеленский заявил, что для защиты Харькова нужно как минимум две американские системы ПВО "Patriot". Он подчеркнул, что так Россия не сможет захватить Харьков.

Также Bild пишет, что оккупационные войска захватили больницу в центре Волчанска. Зато украинские источники утверждают, что группа ВС РФ отброшена, и бои продолжаются.

Как сообщал Главред, на Харьковском направлении ситуация остается сложной. Силам обороны Украины удалось сорвать планы РФ по продвижению в пределах города Волчанск на Харьковщине, сообщили в Генштабе ВСУ. По их словам, враг значительно снизил активность.

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