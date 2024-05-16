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Расстрел гражданских: в Волчанске оккупанты начали "охоту" на украинцев

Мария Николишин
16 мая 2024, 14:08
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Следователи Национальной полиции Украины в Харьковской области уже начали уголовное производство по фактам нарушения правил и обычаев войны.
Расстрел гражданских: в Волчанске оккупанты начали 'охоту' на украинцев
Оккупанты начали брать гражданских жителей в плен / коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, ua.depositphotos.com

В северной части города Волчанска на Харьковщине, где идут активные боевые действия, военные страны-агрессора России начали брать гражданских жителей в плен, заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

По его информации, российские военные, которые пытались закрепиться в городе, не позволяли местным жителям эвакуироваться. В частности, людей начали похищать и сгонять в подвалы.

"Известно о первых расстрелах гражданских российских военных. В частности, один из жителей Волчанска пытался убежать пешком, отказался выполнять команды захватчиков - россияне его убили", - сказал Клименко.

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Известно, что следователи Национальной полиции Украины в Харьковской области уже начали уголовное производство по фактам нарушения правил и обычаев войны.

"Эвакуационные группы Нацполиции продолжают работать в Волчанске несмотря на интенсивные боевые столкновения и пытаются обеспечить дальнейшую эвакуацию людей", - отметил министр.

Кто такой Игорь Клименко?

Игорь Владимирович Клименко - государственный украинский деятель, министр внутренних дел Украины с 7 февраля 2023 года (исполнял обязанности с 18 января по 7 февраля), с 2019 по 2023 год - глава Национальной полиции Украины, сообщает "Википедия".

Ситуация в Волчанске - последние новости

Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что украинские военные остановили наступление врага и частично вытеснили российских оккупантов из Волчанска на Харьковщине.

Известно и то, что российские оккупанты продолжают наносить мощные удары по городу Волчанск Харьковской области. Вследствие вражеских атак город почти разрушен, оккупанты пытаются завязать уличные бои на окраинах населенного пункта.
Добавим, что россияне превращают Волчанск в Бахмут, разрушая все на своем пути.

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