Наступление РФ в Харьковской области и другие угрозы на фронте: Зеленский провел ставку

Президент Владимир Зеленский в Харькове провел Ставку Верховного главнокомандующего в четверг, 16 мая.

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Зеленский в Харькове провел Ставку Верховного главнокомандуюшего / коллаж Главред, фото УНИАН

Президент Владимир Зеленский в Харькове провел Ставку Верховного главнокомандующего в четверг, 16 мая 2024 года. Руководитель государства вместе с военачальниками и чиновниками обсудил, в частности, ситуацию с атаками страны-агрессора РФ на севере Харьковщины, перспективы боевых действий и потенциальные угрозы на фронте, сообщается на его официальном Telegram-канале.

"Ставка. Сегодня - в Харькове. Заслушал развернутый доклад Главкома Александра Сырского, командующих ОСУВ "Хортица" Юрия Содоля и ОТГ "Харьков" Михаила Драпатого. Оперативная обстановка, задачи и потребности каждой привлеченной бригады, каждого подразделения, в частности на Харьковщине, в районах Волчанска и Липцев […]. На сегодня ситуация на Харьковщине в целом контролируемая, наши воины наносят оккупанту ощутимые потери. Но направление остается крайне сложным - усиливаем наши подразделения", ‒ говорится в тексте.

Как пишет президент Зеленский, для чиновников и представителей профильных структур был окончательно определен план дальнейших действий на Харьковщине

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"Руководители ГУР и СВР доложили о намерениях оккупанта, руководитель СБУ - о контрдиверсионных мероприятиях. Определен план дальнейших действий - и для областной власти Харьковщины, и для всех структур, отвечающих за безопасность в регионе", ‒ подытожил он.

Что такое Ставка Верховного Главнокомандующего ВСУ? Ставка Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Украины (СВГ) – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период реальной войны-агрессии осуществляет стратегическое управление Вооруженными силами Украины и другими военными формированиями государства. Рабочим органом является Генеральный штаб ВСУ, пишет Википедия.

Удары РФ по Харькову - последние новости

Утром 14 мая в Харькове прогремел взрыв. Российские оккупанты ударили по городу двумя КАБами. "Прилет" был в Киевском районе города, где расположено множество многоэтажек.

В результате обстрела пострадали 2 человека: мужчина 52 года и женщина 66 лет. У них острая реакция на стресс, оказана помощь на месте.

Были повреждены 7 жилых домов, школа, два гаражных кооператива, гражданские автомобили. Совокупно выбито 615 окон.

В этот же день россияне ударили по 12-этажному жилому дому в Харькове. Пострадали 17 человек. Среди пострадавших - 12-летний мальчик и 8-летняя девочка. Они в состоянии средней тяжести.

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