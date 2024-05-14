РФ ударила по Харькову двумя КАБами: был "прилет", есть пострадавшие

"Прилет" был в 6:30 в Киевском районе города, где расположено множество многоэтажек.

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В 6:30 оккупанты нанесли удар по Киевскому району Харькова / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Утром 14 мая в Харькове прогремел взрыв. Российские оккупанты ударили по городу двумя КАБами. Есть пострадавшие.

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, "прилет" был в Киевском районе города, где расположено множество многоэтажек.

Позже он уточнил, что одним ударом разрушены три гаража, еще несколько - повреждены. Второй удар пришелся по открытому месту. Оба прилетели в густонаселенный район. Пострадали два человека.

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Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что в 6:30 оккупанты нанесли удар по Киевскому району Харькова.

В результате обстрела пострадали 2 человека: мужчина 52 года и женщина 66 лет. У них острая реакция на стресс, оказана помощь на месте.

Что такое КАБ? КАБ-500 — семейство советских и российских корректируемых авиационных бомб калибром 500 килограмм, пишет Википедия. Первая из семейства — КАБ-500Л, управляемая по лазерному лучу, была принята на вооружение в 1975 году. В 1984 году была принята на вооружение следующая бомба этого семейства — КАБ-500Кр, наводящаяся на цель с помощью телевизионной ГСН. В последующем была разработана КАБ-500С с наведением по ГЛОНАСС. Боевая часть бомбы может быть бетонобойной для разрушения бетонных перекрытий, фугасной и объёмнодетонирующей для поражения пехоты и техники, в том числе в укрытиях, ударной волной. Управляемая (корректируемая) авиационная бомба (КАБ) относится к высокоточному оружию. Свойство планирования, которым обладают КАБ, позволяет самолётам-носителям применять их без входа в зону объектовой ПВО противника.

Ракетные удары РФ по Украине - последние новости

Как пишет The Wall Street Journal, Украина стала сбивать гораздо меньше российских ракет, чем это было ранее во время войны. Согласно анализу ежедневных данных командования ВВС Украины, за последние шесть месяцев ВСУ перехватили около 46% российских ракет по сравнению с 73% за предыдущий шестимесячный период. В прошлом месяце уровень перехвата ракет упал до 30%. Уровень перехвата дронов "Шахед" большой дальности, которые легче сбить, за последние шесть месяцев упал всего на 1 процентный пункт - до 82%.

Белый дом обеспокоен массированными ударами России по Украине и уверяет, что "сделает все, что в его силах".

Аналитики американского Института изучения войны считают, что Россия будет и дальше наносить массированные удары ракетами и дронами по Украине как минимум до того момента, когда в Украину прибудет помощь от США. Российские оккупанты пытаются сильнее бить по энергетической системе нашего государства, чтобы максимально ее разрушить и таким образом ограничить работу украинского оборонно-промышленного комплекса.

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