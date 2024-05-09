У Байдена отреагировали на возросшие массированные атаки России

Белый дом обеспокоен массированными ударами России по Украине и уверяет, что "сделает все, что в его силах", цитирует пресс-секретаря Администрации Байдена Карин Жан-Пьер "Европейская правда".
Жан-Пьер подчеркнула, что США неоднократно заявляли о своей обеспокоенности атаками РФ на украинскую энергоинфраструктуру.
"Мы хотим быть уверенными, что мы предоставляем Украине помощь в сфере безопасности, чтобы она могла себя защитить... Они защищаются, они дают отпор российской агрессии. Это, очевидно, является примером этого. И поэтому мы делаем все, что в наших силах", - сказала Жан-Пьер.видео дня
США будут продолжать "предоставлять украинцам то, что им нужно, чтобы защитить себя".
Массированный удар по Украине 8 мая - главное
В ночь на 8 мая 2024 года российские оккупанты нанесли комбинированный удар ракетами различных типов и ударными БПЛА по территории Украины. Атаковали в том числе и столицу - Киев. Воздушная тревога продолжалась более трех часов.
Под удар попали энергообъекты во Львовской, Винницкой, Полтавской, Кировоградской, Запорожской и Ивано-Франковской областях.
В частности, РФ атаковала газохранилище на Львовщине. Также ракеты РФ ударили по теплостанции в Чевроноградском районе.
В связи с обстрелами России в Украине сегодня, 8 мая, массово будут выключать свет. В "Укрэнерго" отметили, что это уже пятый массированный ракетно-дроновой удар по объектам энергетики, начиная с 22 марта.
Снарядный голод в ВСУ
Украинские военные говорят о серьезных опасениях из-за отсутствия военной помощи от США. Они отмечают, что сейчас очень ощущается преимущество российских оккупантов, и они считают это "поворотным моментом" в войне, говорится в публикации CNN.
Бывший командир батальона "Айдар" Евгений Дикий подтвердил, что обострение ситуации на фронте произошло из-за наложения сразу двух проблем - дефицита личного состава и снарядов.
"Мы стали просто жертвами Дональда Трампа и его сторонников, и из-за чьей блокировки мы сейчас не имеем снарядов крупных калибров", - сказал он.
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