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РФ ударила по Киеву крылатыми ракетами: что известно о последствиях атаки

Анна Ярославская
8 мая 2024, 06:47обновлено 8 мая, 07:28
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На Киевщине в результате вражеской атаки загорелся объект гражданской инфраструктуры.
Ту-95МС, воздушная тревога
РФ применила крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов бомбардировщиков Ту-95МС / Коллаж: Главред, фото: overclockers.ru,t.me/alarmukraine

В ночь на 8 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по Украине. Атаковали в том числе и столицу - Киев. Воздушная тревога длилась более трех часов.

Как сообщили в Киевской городской военной администрации, РФ применила крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Ракеты заходили на Киев по разным направлениям.

"Силами и средствами противовоздушной обороны все воздушные цели в районе столицы были уничтожены", - сообщил глава КГВА Сергей Попко.

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По предварительным данным, в столице обошлось без пострадавших и разрушений.

Тем временем мэр Броваров Игорь Сапожко сообщил, что на Киевщине в результате вражеской атаки загорелся объект гражданской инфраструктуры. На месте работают спасатели.

"По информации ГосЧС, произошло возгорание объекта гражданской инфраструктуры в одном из населенных пунктов Броварского района. Спасатели работают, подробности – официально впоследствии", - говорится в сообщении.

Ракетный удар по Украине 8 мая 2024

После трех часов ночи российские оккупанты устроили массированную ракетную атаку. К тому времени большинство областей уже час были в опасности из-за массированной атаки БПЛА.

Взрывы раздавались во Львовской, Ивано-Франковской и Киевской областях, а также в Киеве - активно работали украинские силы ПВО.

Сообщалось о запуске "Кинжалов" в сторону Киевской области, однако впоследствии мониторинговые каналы сообщили, что это фальш-цель.

Ракета Кинжал - характеристики и угрозы
Ракета Кинжал - характеристики и угрозы / Инфографика: Главред

Позже в Минэнерго сообщили, что оккупанты атаковали объекты генерации и передачи электроэнергии в шести областях: Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой.

Последствия уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией.

Что известно о ракете "Кинжал"

Х-47М2 "Кинжал" - российская аэробаллистическая ракета с возможностью нести ядерный заряд. После успешных испытаний комплекс принят на вооружение и с 1 декабря 2017 года стал на боевое дежурство на аэродромах Южного военного округа.

Ракета, предположительно, создана на основе 9К720 "Искандер-М". Часто называют гиперзвуковой ракетной системой, что не совсем корректно, поскольку несмотря на то, что почти все баллистические ракеты достигают гиперзвуковой скорости на определенных этапах полета, эта система не является ни гиперзвуковым глайдером, ни гиперзвуковой крылатой ракетой, сообщает Википедия.

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