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"Мы уменьшим потери на поле боя": Зеленский - о борьбе с Путиным

Ангелина Подвысоцкая
9 мая 2024, 17:51обновлено 9 мая, 19:23
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Президент Украины заявил, что Путин не остановится на поле боя даже после вероятного захвата Украины, он будет продвигаться дальше.
Владимир Путин, Владимир Зеленский
Зеленский назвал способ борьбы с Путиным / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента

Российский диктатор Владимир Путин даже не прекращает останавливаться в войне, которую он развязал против Украины. Он держится за войну, потому что это единственный способ удержаться за власть и выжить. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с председателем Европейского парламента Робертой Мецолой.

В планах диктатора захват не только Украины, но и других стран, говорит Зеленский.

"Что будет дальше делать Путин? Не будет останавливаться. Можно ли его остановить? Надо, потому что пойдет дальше. А куда пойдет, на какие государства - не хочу просто повторяться. Все учились в школах, посмотреть географию, увидеть, кто был частью этого СССР. Он будет идти до конца, потому что не хочет лишиться той жизни, которую имеет. А это жизнь в Кремле", - сказал Зеленский.

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Он добавил, что российский диктатор живет в информационном аквариуме, который создали его спецслужбы. Путин верит в то, что ему удастся расколоть Запад. Украине и партнерам следует объединиться и побороть Путина, чтобы не дать ему стать сильнее.

"Как только получится побороть Путина политически, мы уменьшим потери на поле боя", - добавил президент.

Кризис в России и распад государства - последние новости

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ранее сделал заявление о том, что ситуация внутри России обостряется. Согласно прогнозу Подоляка, страну-агрессора РФ уже в ближайшие месяцы ждет серьезное внутреннее противостояние.

В 2023 году тогдашний секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что распад России уже начался. По мнению чиновника, теперь нужно не допустить распространения ядерного оружия. Кроме того, как считает Данилов, в РФ есть люди, которые готовы к свержению Путина.

Бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович сказал, что вероятность распада России действительно стала высокой. Украинцы показали порабощенным РФ народам, что российское государство можно побороть.

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