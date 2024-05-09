"Мы уменьшим потери на поле боя": Зеленский - о борьбе с Путиным

Президент Украины заявил, что Путин не остановится на поле боя даже после вероятного захвата Украины, он будет продвигаться дальше.

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Зеленский назвал способ борьбы с Путиным / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента

Российский диктатор Владимир Путин даже не прекращает останавливаться в войне, которую он развязал против Украины. Он держится за войну, потому что это единственный способ удержаться за власть и выжить. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с председателем Европейского парламента Робертой Мецолой.

В планах диктатора захват не только Украины, но и других стран, говорит Зеленский.

"Что будет дальше делать Путин? Не будет останавливаться. Можно ли его остановить? Надо, потому что пойдет дальше. А куда пойдет, на какие государства - не хочу просто повторяться. Все учились в школах, посмотреть географию, увидеть, кто был частью этого СССР. Он будет идти до конца, потому что не хочет лишиться той жизни, которую имеет. А это жизнь в Кремле", - сказал Зеленский. видео дня

Он добавил, что российский диктатор живет в информационном аквариуме, который создали его спецслужбы. Путин верит в то, что ему удастся расколоть Запад. Украине и партнерам следует объединиться и побороть Путина, чтобы не дать ему стать сильнее.

"Как только получится побороть Путина политически, мы уменьшим потери на поле боя", - добавил президент.

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