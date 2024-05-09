Украина может остановить наступление РФ на Востоке: Зеленский назвал важное условие

По словам Владимира Зеленского, Силы обороны удерживают оборону на фронте благодаря вооружению украинского производства, темпы изготовления которого выросли.

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Зеленский назвал условие остановки вражеского наступления на востоке / Коллаж Главред, фото: УНИАН, 38 отдельная бригада морской пехоты

Президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины смогут остановить наступление российских войск после получения новых партий вооружения, включая те, что будут поступать из пакета помощи США. Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с главой Европейского парламента Робертой Мецолой в Киеве 9 мая.

"Да, есть поставки, но не те объемы, которые были проголосованы (Конгрессом США - ред). Как только они дойдут, мы остановим их инициативу на востоке государства", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что российские оккупанты увеличили численность своего военного формирования на севере и востоке Украины и пытаются использовать в свою пользу недостаток снарядов у Сил обороны Украины. Однако, по словам Зеленского, у врага "не все так гладко, как они думали".

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"При увеличении поставок оружия мы сможем остановить их на востоке, там сейчас у них инициатива, это не секрет, нам нужно их остановить, забрать инициативу в свои руки, это можно только, когда в руках есть что-то крепкое", - подчеркнул президент.

Говоря о военной помощи США, Зеленский отметил, что для получения обещанного оружия в Украину нужно ждать недели и месяцы. При этом он добавил, что украинским силам помогает собственное производство оружия, темы которого выросли. Президент подчеркнул, что, среди прочего, речь идет об увеличении производства артиллерии, артиллерийских снарядов и дронов, а также противотанковых ракетных комплексов "Стугна" и "Корсар".

Зеленский также отметил, что уже происходят ротации военных, однако вместо "бригад, которые выводятся, должны заходить укомплектованные бригады".

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Наступление РФ на Востоке - ситуация на фронте

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