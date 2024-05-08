Прогресс России очень ограничен: топ-генерал НАТО раскрыл шансы Украины на победу

Недостаток поддержки со стороны стран Запада повлиял на ход войны, однако самое главное, что союзники продолжают отправлять помощь Украине, сказал Роб Бауэр.

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Недостаток поддержки со стороны западных стран повлиял на ход войны / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 72 ОМБр им. Черных Запорожцев, 3 отдельная танковая Железная бригада

Украина все еще имеет шанс победить в войне с Россией. Несмотря на то, что российские войска достигли определенного прогресса, он не является стратегическим. Об этом заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в интервью VRT News.

"Для Украины еще не поздно (победить - ред.). Россияне достигли прогресса, но он все еще достаточно ограничен и все еще не стратегический", - отметил Бауэр.

По его словам, недостаток поддержки со стороны западных стран повлиял на ход войны. Однако важно, что союзники продолжают присылать военную помощь Украине.

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"Чем дольше идет война, тем сложнее это сделать. Многие страны уже два года дают оружие и боеприпасы из своих запасов, но и они не являются бесконечными", - подчеркнул топ-генерал НАТО.

Бауэр считает, что Альянс имеет два пути: либо еще больше истощать собственные запасы оружия, либо увеличивать производство оборонной промышленности, чтобы она "производила гораздо больше и быстрее".

"Вероятно, понадобится минимум год для того, чтобы действительно достичь большего производства на Западе. Нам придется преодолеть этот период, чтобы Украина могла подготовиться к следующему контрнаступлению. Но это будет нелегко. На оккупированной части Украины находится 450 тысяч россиян", - отметил он.

Кто такой Роберт Питер Бауэр Роберт Бауэр - лейтенант-адмирал Королевского флота Нидерландов, занимает должность председателя Военного комитета НАТО. Ранее был начальником штаба обороны, заместителем начальника обороны Вооруженных сил Нидерландов, пишет Википедия.

Контрнаступление ВСУ - прогнозы и сроки

Напомним, украинские войска с американской помощью смогут предотвратить масштабное наступление оккупантов этим летом и стабилизировать линию фронта. ВСУ также могут восстановить силы для контрнаступления в конце 2024 - начале 2025 года, пишет ISW.

Также бывший советник госсекретаря США Мэтью Брайза заявил, что динамика войны может измениться с прибытием дополнительной военной помощи, что может позволить Украине провести контрнаступление в 2025 году. Он отметил, что российские войска имеют минимальный прогресс и двигаются очень медленно.

Как сообщал Главред, говорить об эффекте от военной помощи, которую США предоставили Украине, пока что "слишком рано". Нужно время, чтобы Киев смог реализовать некоторые из полученных возможностей, сказал министр обороны США Ллойд Остин

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