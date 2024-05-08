На фронте сейчас одна из самых угрожающих ситуаций: Жорин - о планах РФ

Российские оккупанты готовят к новому наступлению и, вероятно, что они хотят атаковать Харьков.

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В Украине одна из самых угрожающих ситуаций / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

На украинском фронте наблюдается одна из самых угрожающих ситуаций с начала полномасштабного вторжения РФ. Об этом заявил заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин.

Российские оккупанты готовятся к новому наступлению. Точке сценарии, развития которых хотят добиться вражеские солдаты, пока неизвестны. В то же время Жорин не исключает, что РФ хочет атаковать Харьков.

"Мы не знаем точных сценариев - Харьков, Юг, Донбасс, или все вместе, еще и с определенными наступательными действиями на границе. Но к наступлению они готовятся. Пишу это не для того, чтобы вызвать панические настроения, потому что уверен, что со всем этим можем справиться. По крайней мере военные готовятся, делают и будут делать все, что в пределах наших возможностей. Но хочется, чтобы вся страна была вовлечена и тоже готовилась", - написал Жорин. видео дня

Кто такой Максим Жорин Заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017), майор ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 г., принял участие в формировании Киевского добровольческого отряда ТрО "Азов - Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов - Киев", а затем - отдельного полка специального назначения ВСУ, который позже перешел в ряды ССО.

Возможна атака РФ на Харьков или Сумы

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что российские оккупанты имеют план захвата Харькова или Сум. Однако неизвестно, способен ли враг реализовать эти планы имеющимися у него силами.

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил в интервью изданию The Economist, что страна-агрессор Россия готовится к наступлению в районе Харьковской и Сумской областей. Сроки этого наступления зависят от устойчивости украинской обороны на Донбассе.

Представитель ГУР предполагает, что основной удар России начнется "в конце мая или в начале июня".

Военный эксперт Алексей Гетьман считает, что россияне не станут атаковать Харьков в лоб, потому что понимают, что для захвата такого большого города нужно от 300 тыс. до 500 тыс. личного состава.

Повторное наступление РФ на Харьков - прогнозы Россия пытается уничтожить Харьков своими бомбами, дронами и ракетами. Враг уже собирает силы для наступления на город. Об этом заявил ветеран АТО Евгений Дикий. При этом он считает, что у врага сейчас нет сил, чтобы осуществить это наступление на Харьков. Генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко также считает, что россияне не имеют сил для эффективного наступления на Харьков с последующим окружением города. Именно поэтому РФ попытается применить другую тактику, постепенно уничтожая квартал за кварталом и превращая Харьков в новый Мариуполь. По словам майора Нацгвардии Алексея Гетьмана, российские оккупанты планируют взять Харьков в осаду, избегая прямого удара "в лоб". Россия намерена захватить Харьков, а ее войска могут приблизиться к Киеву летом. Однако, Вооруженные Силы Украины и Генштаб делают все возможное, чтобы этого избежать. Такое мнение высказал бывший командующий Сухопутных войск США, генерал Бен Ходжес.

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