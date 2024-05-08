Количество массированных атак на Украину внезапно упало: Свитан назвал причину

Россиянам сейчас очень сложно даже цель определить, объяснил эксперт.

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РФ снова ударила по Украине ракетами и Шахедами / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ГосЧС

Количество массированных комбинированных атак России на Украину сократилось из-за хорошей маскировки ВСУ важных объектов, из-за чего у РФ наблюдаются проблемы с целеуказанием. В то же время в ближайшие 3-4 дня следует ожидать повторения атаки РФ, считает военный эксперт Роман Свитан.

По мнению Свитана, главная задача этих атак - уничтожение энергосистемы Украины. Сама по себе атака 8 мая, по словам эксперта, была стандартной.

"Мы за последние два года в режиме рассредоточения научились уходить от массового поражения ракет. Поэтому россиянам сейчас очень сложно даже цель определить, как к ней подойти. Потому что те цели, которые нельзя переместить, покрываются средствами ПВО", - объяснил Свитан в эфире 24 канала.

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Для россиян в настоящее время вообще большая проблема - целеуказание, уверен эксперт.

"Грубо - легальных военных и полувоенных целей для россиян все меньше и меньше, поэтому РФ переходит к геноцидным, террористическим ударам по гражданскому населению. Количество ракетных атак падает именно из-за низкого целеуказания", - добавил он.

Вместе с тем, отметил Свитан, сегодняшняя атака - это не последняя атака в течение последних дней.

"Я думаю, будет повтор атаки. Может, и сегодня ночью. То есть, в течение 3-4 суток следует быть очень аккуратными. Особенно в ночное время", - высказался Свитан.

Массированный удар по Украине 8 мая - главное

В среду, 8 мая, российская оккупационная армия в очередной раз жестоко атаковала Харьков. Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что взрывы раздавались в жилом районе города.

В ночь на 8 мая 2024 года российские оккупанты нанесли комбинированный удар ракетами различных типов и ударными БПЛА по территории Украины. Атаковали в том числе и столицу - Киев. Воздушная тревога продолжалась более трех часов.

Под удар попали энергообъекты во Львовской, Винницкой, Полтавской, Кировоградской, Запорожской и Ивано-Франковской областях.

В частности, РФ атаковала газохранилище на Львовщине. Также ракеты РФ ударили по теплостанции в Чевроноградском районе.

В связи с обстрелами России в Украине сегодня, 8 мая, массово будут выключать свет . В "Укрэнерго" отметили, что это уже пятый массированный ракетно-дроновой удар по объектам энергетики, начиная с 22 марта.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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