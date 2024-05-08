Россия попала в жилой район Харькова: среди пострадавших ребенок в тяжелом состоянии

8 мая страна-агрессор жестоко ударила по жилому району города Харьков, есть пострадавшие.

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Россия обстреливает Харьков / коллаж: Главред, фото: ГСЧС, 43 отдельная механизированная бригада

В среду, 8 мая, российская оккупационная армия в очередной раз жестоко атаковала Харьков. Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что взрывы раздавались в жилом районе города.

РФ нанесла удары по Харькову, в результате этого пострадали по меньшей мере трое детей. Синегубов в своем Telegram сообщил, что по предварительной информации, попадание зафиксировано по открытой местности на территории образовательного учреждения.

Есть данные о двух пострадавших детях - мальчики 13 и 15 лет. Профильные службы продолжают осмотр территории. Позже Терехов сообщил, что состояние одного ребенка - тяжелое.

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"Прилеты в жилой район города. Предварительно - есть пострадавшие дети", - сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Харьков обстреляла Россия / скриншот: Telegram

Напомним, что РФ на Пасху ударила КАБом по центру Харькова. Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, отметил, что, по предварительной информации, оккупанты нанесли удар по Шевченковскому району Харькова и по центру города.

4 мая РФ ударила по гражданской инфраструктуре Харькова. Россияне ударили ракетой по территории гражданского предприятия. Он добавил, что, по предварительным данным, пострадали четыре человека - трое гражданских мужчин и одна женщина.

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