УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Россия попала в жилой район Харькова: среди пострадавших ребенок в тяжелом состоянии

Юлия Закрепа
8 мая 2024, 15:17
212
8 мая страна-агрессор жестоко ударила по жилому району города Харьков, есть пострадавшие.
Россия попала в жилой район Харькова: среди пострадавших ребенок в тяжелом состоянии
Россия обстреливает Харьков / коллаж: Главред, фото: ГСЧС, 43 отдельная механизированная бригада

В среду, 8 мая, российская оккупационная армия в очередной раз жестоко атаковала Харьков. Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что взрывы раздавались в жилом районе города.

РФ нанесла удары по Харькову, в результате этого пострадали по меньшей мере трое детей. Синегубов в своем Telegram сообщил, что по предварительной информации, попадание зафиксировано по открытой местности на территории образовательного учреждения.

Есть данные о двух пострадавших детях - мальчики 13 и 15 лет. Профильные службы продолжают осмотр территории. Позже Терехов сообщил, что состояние одного ребенка - тяжелое.

видео дня

"Прилеты в жилой район города. Предварительно - есть пострадавшие дети", - сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Россия попала в жилой район Харькова: среди пострадавших ребенок в тяжелом состоянии
Харьков обстреляла Россия / скриншот: Telegram

Напомним, что РФ на Пасху ударила КАБом по центру Харькова. Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, отметил, что, по предварительной информации, оккупанты нанесли удар по Шевченковскому району Харькова и по центру города.

4 мая РФ ударила по гражданской инфраструктуре Харькова. Россияне ударили ракетой по территории гражданского предприятия. Он добавил, что, по предварительным данным, пострадали четыре человека - трое гражданских мужчин и одна женщина.

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине обстрелы новости Харькова Харьковская область
Реклама

Главное за день

Снаряд попал прямо в футбольное поле с детьми: подробности удара РФ по Харькову

Снаряд попал прямо в футбольное поле с детьми: подробности удара РФ по Харькову

15:45 Украина
Россия попала в жилой район Харькова: среди пострадавших ребенок в тяжелом состоянии

Россия попала в жилой район Харькова: среди пострадавших ребенок в тяжелом состоянии

15:17 Украина
ВР поддержала законопроект о мобилизации осужденных: что он предусматривает

ВР поддержала законопроект о мобилизации осужденных: что он предусматривает

15:16 Украина
Все главные новости

Популярное

Крысы не подойдут на километр: какие 4 растения лучше всего отпугивают грызунов 26214

Крысы не подойдут на километр: какие 4 растения лучше всего отпугивают грызунов

Внук Аллы Пугачевой довел россиян до визга своим поступком 24109

Внук Аллы Пугачевой довел россиян до визга своим поступком

Россияне масштабно атаковали Украину ракетами: куда целились и как отработала ПВО 11722

Россияне масштабно атаковали Украину ракетами: куда целились и как отработала ПВО

Кто прошел в финал Евровидения-2024: топ-10 счастливчиков 6664

Кто прошел в финал Евровидения-2024: топ-10 счастливчиков

Последние новости

16:01

Как сохранить свежий чеснок на зиму: два простых способа для всех хозяек

15:45

Снаряд попал прямо в футбольное поле с детьми: подробности удара РФ по Харькову

15:17

Россия попала в жилой район Харькова: среди пострадавших ребенок в тяжелом состоянии

15:16

ВР поддержала законопроект о мобилизации осужденных: что он предусматривает

14:21

Аlyona Аlyona и Jerry Heil установили абсолютный рекорд ЕвровиденияВидео

Что готовит РФ для Донбасса, Харькова и Сум и сколько сможет воевать: интервью с КоваленкоЧто готовит РФ для Донбасса, Харькова и Сум и сколько сможет воевать: интервью с Коваленко
14:17

К сифону лезть не нужно: как прочистить раковину подручными средствами

14:12

Когда прекратятся заморозки в Украине: синоптик назвала дату

13:59

Догнали Россию: в "Укроборонпром" заявили о массовом производстве аналогов Shahed

13:49

Чем лучше всего отмыть унитаз: очень простой, но эффективный способВидео

Реклама
13:32

В Украине продлили мобилизацию и военное положение и назвали сроки: детали

13:30

Россия готовит комбинированные атаки по Украине: в ВСУ предупредили о серьезных угрозах

13:00

Войска РФ будут продвигаться, на фронте сейчас патовая ситуация - КоваленкоВидео

12:37

Церковный праздник 9 мая: что категорически запрещено делать на Николая Чудотворца

12:33

Меган Маркл и принц Гарри разрушили первый год Чарльза в качестве короля

12:27

Ленивым хозяйкам на заметку: легкий рецепт закуски из лаваша с простой начинкойВидео

12:00

Тарас Загородний: Путин блефует о "ядерке", но способен начать "спецоперации" в Грузии и Казахстане

11:42

РФ атаковала газохранилище на Львовщине, сбиты 8 из 12 ракет: какие последствияВидео

11:31

В Украине сегодня массово будут выключать свет: в Укрэнерго назвали период времени

11:28

Солидарен с украинцами: Максим Галкин довел россиян до истерики украинской песней

11:17

Россия закупает военное оборудование на Западе: в ISW рассказали об обходе санкций

Реклама
11:12

Почему сейчас еще рано уничтожать Крымский мост: Романенко дал неожиданный ответ

11:05

Румыния готова обсудить отправку Украине одной батареи Patriot

11:00

А все говорили развелись: Каменских с любовью поздравила Потапа

10:54

Момент попал на видео: Киркоров жестко опозорился перед своими друзьямиВидео

10:49

Китайский гороскоп на завтра 9 мая: Козлам - грядут крупные проблемы, Обезьянам - удачный шопинг

10:36

"Можно изменить судьбу в лучшую сторону": астролог Влад Росс назвал сильный день в мае

10:13

Когда выступит Украина на Евровидении: результат жеребьевки финалистов

10:13

"Убивает все сорняки": девушка показала средство, которое есть дома у каждогоВидео

09:52

РФ ударила по вокзалу в Херсоне, движение поездов ограничено: детали

09:43

Оккупанты продвинулись возле Старомайорского и в Красногоровке - DeepState

09:36

Кен и Барби: внучка Софии Ротару показала снимок с возлюбленным со свадьбы

09:23

Гороскоп на завтра 9 мая: Козерогам - очень важное решение, Стрельцов - ждет беда

09:10

РФ запустила по Украине 76 ракет и дронов: сколько целей сбили силы ПВОФото

08:56

Россия запустила 50 ракет по 7 областям Украины: Зеленский отреагировал на жестокую атаку

08:39

Россияне продвигаются в двух областях: аналитики раскрыли, что происходит на фронте

08:35

Внук Аллы Пугачевой довел россиян до визга своим поступком

08:15

Ракетный удар по Украине 8 мая: повреждены объекты инфраструктуры, пострадали людиФотоВидео

08:10

Путин официально стал узурпатороммнение

07:41

Jerry Heil травмировалась на сцене в прямом эфире Евровидения-2024

07:16

Оккупанты атаковали ракетами объекты энергетики в 6 областях - Минэнерго

Реклама
06:47

РФ ударила по Киеву крылатыми ракетами: что известно о последствиях атаки

06:10

"Неужто, это - фсе?": великое и ужасное весенне-летнее наступление Путина провалилосьмнение

06:05

Россияне масштабно атаковали Украину ракетами: куда целились и как отработала ПВО

05:30

Задача для самых зорких: нужно найти странный кокос за 5 секунд

04:00

"Уже алкоголичка": вскрылась жуткая правда о зависимости предательницы Татьяны Овсиенко

03:32

Крысы не подойдут на километр: какие 4 растения лучше всего отпугивают грызунов

03:10

54-летняя невеста миллиардера Безоса показала вблизи лицо без макияжа

02:40

Штурм полумиллионной группировкой: Свитан раскрыл сценарий захвата Харькова

02:05

Ирина Федишин показала редкие фото Залужного после отставки

01:35

"Будет больше шансов, что Путин исчезнет": дипломат назвал условие

^
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковЦерковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыГоловоломкиСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять