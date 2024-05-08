Россия попала в жилой район Харькова: среди пострадавших ребенок в тяжелом состоянии

В среду, 8 мая, российская оккупационная армия в очередной раз жестоко атаковала Харьков. Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что взрывы раздавались в жилом районе города.
РФ нанесла удары по Харькову, в результате этого пострадали по меньшей мере трое детей. Синегубов в своем Telegram сообщил, что по предварительной информации, попадание зафиксировано по открытой местности на территории образовательного учреждения.
Есть данные о двух пострадавших детях - мальчики 13 и 15 лет. Профильные службы продолжают осмотр территории. Позже Терехов сообщил, что состояние одного ребенка - тяжелое.
"Прилеты в жилой район города. Предварительно - есть пострадавшие дети", - сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Напомним, что РФ на Пасху ударила КАБом по центру Харькова. Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, отметил, что, по предварительной информации, оккупанты нанесли удар по Шевченковскому району Харькова и по центру города.
4 мая РФ ударила по гражданской инфраструктуре Харькова. Россияне ударили ракетой по территории гражданского предприятия. Он добавил, что, по предварительным данным, пострадали четыре человека - трое гражданских мужчин и одна женщина.
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