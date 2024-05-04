РФ ударила по гражданской инфраструктуре Харькова: в городе пожар, есть пострадавшие

В субботу, 4 мая, российские оккупанты атаковали ракетой Харьков. Ударили по гражданской инфраструктуре. Об этом в сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов.
"Взрыв было слышно в Харькове", - написал городской голова.
По словам главы Харьковской ОГА, россияне ударили ракетой по территории гражданского предприятия. Он добавил, что, по предварительным данным, пострадали четыре человека - трое гражданских мужчин и одна женщина.
"Оккупанты снова ударили по гражданской инфраструктуре Харькова. Предварительно, есть пострадавшие. Детали устанавливаются", - сообщил Синегубов.
В результате "прилета" в Индустриальном районе города на производственном предприятии возник сильный пожар.
"Масштабный пожар на предприятии. Уже есть информация о четырех пострадавших", - сообщил Игорь Терехов.
Мэр города добавил, что в результате атаки врага люди получили ранения и ожоги.
Обновлено в 18:00: По словам начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, спасатели продолжают ликвидировать масштабный пожар на гражданском производстве.
"К этой минуте уже пять пострадавших, медики госпитализировали еще одну женщину", - сообщил он.
Ракетные атаки РФ по Украине - тактика оккупантов
Напомним, российские оккупанты нанесли удар по Украине с помощью ракет С-300 и дронов-камикадзе "Шахед" в ночь на 4 мая. В Харькове ночью было два "прилета" дронов "Шахед", которые нанесли удары по гражданской инфраструктуре в Основянском районе, сообщил городской голова Игорь Терехов.
Также спикер Командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш отметил, что в ночь на 4 мая российские дроны-камикадзе пытались атаковать гражданскую инфраструктуру в Харькове и в Днепропетровской области. Однако Силы обороны сбили все 13 беспилотников.
Как сообщал Главред, начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что российские оккупанты используют тактику баллистических атак по Украине из Крыма. По его словам, это связано с особенностями баллистического вооружения, что позволяет врагу быстро разворачиваться и сворачиваться.
Что такое баллистическая ракета?
Баллистическая ракета - разновидность ракетного оружия. Большую часть полета совершает неуправляемую баллистическую траекторию, на которую влияет только аэрогидродинамическое сопротивление.
По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Примерное разделение ракет по дальности полета:
- Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).
- Баллистическая ракета средней дальности (1000-2500-4500 км).
- Межконтинентальная баллистическая ракета (4500-6000 км).
Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используют как стратегические и оснащают ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень затрудняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.
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