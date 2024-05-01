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С раной помогал пострадавшим: юный одессит показал героизм после атаки РФ

Дмитрий Видоменко
1 мая 2024, 16:51
В Одессе молодой горожанин Игорь Нахаба после удара РФ баллистикой по городу был ранен, но все равно оказал первую помощь пострадавшим до приезда медиков.
Удар по Одессе, парень
Игорь Нахаба помогал спасать людей - причем после того, как сам получил рану / коллаж Главред, фото Силы обороны Юга, Facebook

Житель Одессы Игорь Нахаба 29 апреля после ракетного удара страны-агрессора РФ по Одессе баллистическими ракетами "Искандер", был ранен осколком, но все равно сумел оказать первую помощь другим пострадавшим еще до прибытия бригады скорой помощи. Об этом рассказали представители благотворительного фонда PULSE, в котором парень и проходил тренинг по тактической медицине накануне.

Игорь был ранен осколком в верхнюю часть бедра. Однако поднялся и стал оказывать помощь другим. Сообщается, что Нахаба, оказывая первую медицинскую помощь, применил метод прямого давления, которому научился как раз на тренинге.

"В воскресенье наши инструкторы провели учения по остановке кровотечений в Одессе, Игорь учился в этой группе. Менее чем за 24 часа его навыки подверглись тяжелому испытанию, когда российская баллистическая ракета ударила по гражданским, которые гуляли у моря после обеда", — написал соучредитель фонда PULSE Федор Сердюк.

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ОТРК Искандер

Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Разработаны научно-производственной корпорацией Конструкторское бюро машиностроения в городе Коломне Московской области, передает Википедия.

Основное назначение ракетных комплексов Искандер — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км.

По мнению The National Interest, ОТРК Искандер является самым опасным оружием ВС РФ, так как имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПРО может сразу же привести к огромному ущербу в случае нанесения ударов по аэродромам, логистическим центрам и тому подобным объектам. Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК Искандер по масштабу ущерба с последствием бомбардировок авиации НАТО.

Ракетные атаки по Одессе - последние новости

29 апреля россияне нанесли очередной ракетный удар по Одессе. По данным ОВА, пострадали 32 человека.

Есть информация, что в результате атаки пострадал экс-депутат от Партии регионов и ректор Национального университета Одесская юридическая академия Сергей Кивалов.

Спикер Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук заявлял, что российские оккупанты использовали для удара по Одессе ракету со шрапнелью, которая предназначена для ликвидации живой силы.

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