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Есть погибшие и раненые: РФ атаковала Одессу ракетами

Ангелина Подвысоцкая
29 апреля 2024, 19:36обновлено 29 апреля, 20:26
Известно, что в результате российской атаки загорелся дом бывшего регионала Сергея Кивалова.
ракетный удар по Одессе
РФ ударила ракетой по Одессе / Коллаж: Главред, фото: Суспільне, скриншот из видео

Российские оккупанты атаковали Одессу ракетами. Уже известно о погибших и пострадавших. Об этом заявил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Ракета РФ убила двух человек и собаку. Еще известно о 8 раненых людях, среди них 12-летний мальчик. У пострадавших ранения различной степени тяжести.

"По предварительной информации, в результате российской атаки ранены восемь человек. Есть повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры. На месте работают все соответствующие службы", - написал Кипер.

видео дня

Позже стало известно о том, что количество пострадавших увеличилось до 17 человек. Два человека находятся в тяжелом состоянии.

Смотрите видео с места удара по Одессе:

удар по Одессе
РФ ударила ракетой по Одессе / фото: скриншот

В Сети разлетелось фото убитой собаки. Девушку гуляла с ней возле моря и даже не подозревала, что это окажется их последняя совместная прогулка. До последнего она обнимала своего питомца и горько плакала.

убитая собака в Одессе
РФ ударила ракетой по Одессе / фото: Telegram

На видео видно, что в результате атаки загорелся дом бывшего регионала Сергея Кивалова. Уже известно, что его замок догорает, а самого экс-нардепа госпитализировали в городскую клиническую больницу №10 с венозным кровотечением. После этого он поехал в частную клинику.

Смотрите видео с раненным Сергеем Киваловым:

Сергей Кивалов
В Одессе был ранен Сергей Кивалов / фото: скриншот

По предварительным данным, российские оккупанты атаковали Одессу баллистикой. Спикер оперативного штаба Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал, что у этой ракеты была боевая часть кассетного типа. Она раскрылась до удара.

  • Ракетный удар по Одессе 29 апреля
    Ракетный удар по Одессе 29 апреля фото: Telegram
  • Ракетный удар по Одессе 29 апреля
    Ракетный удар по Одессе 29 апреля фото: скриншот из видео
  • Ракетный удар по Одессе 29 апреля
    Ракетный удар по Одессе 29 апреля фото: Telegram
  • Ракетный удар по Одессе 29 апреля
    Ракетный удар по Одессе 29 апреля фото: Telegram
  • Ракетный удар по Одессе 29 апреля
    Ракетный удар по Одессе 29 апреля фото: Telegram
  • Ракетный удар по Одессе 29 апреля
    Ракетный удар по Одессе 29 апреля фото: Telegram
  • Ракетный удар по Одессе 29 апреля
    Ракетный удар по Одессе 29 апреля фото: Telegram
  • Ракетный удар по Одессе 29 апреля
    Ракетный удар по Одессе 29 апреля фото: Telegram
  • Ракетный удар по Одессе 29 апреля
    Ракетный удар по Одессе 29 апреля фото: Суспільне
  • Ракетный удар по Одессе 29 апреля
    Ракетный удар по Одессе 29 апреля фото: Суспільне

ОТРК Искандер

Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Разработаны научно-производственной корпорацией Конструкторское бюро машиностроения в городе Коломне Московской области, передает Википедия.

Основное назначение ракетных комплексов Искандер — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км.

По мнению The National Interest, ОТРК Искандер является самым опасным оружием ВС РФ, так как имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПРО может сразу же привести к огромному ущербу в случае нанесения ударов по аэродромам, логистическим центрам и тому подобным объектам. Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК Искандер по масштабу ущерба с последствием бомбардировок авиации НАТО.

Ракетные атаки по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, ночью 22 апреля российские оккупанты запустили по Украине семь дронов "Шахед", один беспилотник "Орлан" и три ракеты.

Мобильные огневые группы Сил обороны Украины уничтожили пять ударных дронов, а около 07:00 также сбили беспилотник оперативно-тактического уровня "Орлан-10". Все дроны были уничтожены в Одесской области.

25 апреля в Сумах прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Российские оккупанты поднимали в воздух тактическую авиацию. Оккупанты нанесли удар по объекту инфраструктуры в городе Сумы управляемыми авиационными бомбами (КАБ).

На следующий день Россия сбросила бомбы на Харьковщину и Сумщину, пострадали дети. В Сумах россияне ударили по промышленному объекту. На Харьковщине под обстрелом оказались Дергачи. В результате атаки пострадали 4 человека.

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