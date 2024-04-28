Боится атак БПЛА: Россия массово отменяет 'шествие с дедами' к 9 мая

На отмену таких важных из пропагандистских соображений мероприятий у Кремля есть несколько причин.

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В России 9 мая в этом году пройдет с усиленными "мерами безопасности" / Коллаж Главреда. Фото: SOTA

Российские власти решили "перестраховаться" и отменили главные события, приуроченные пропагандистскому Дню Победы 9 мая.

Как сообщает британская разведка, Кремль пошел на меры предосторожности в связи со страхом применения Украиной беспилотников в этот день.

Это уже второй год подряд, когда Россия отменяет, например, пропагандистское шествие "Бессмертный полк". В этом году россиянам разрешили разве что развешивать портреты российских ветеранов Второй мировой на автомобилях и в общественных местах.

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В 5 областях России отменены парады - Брянская, Псковская, Белгородская, Рязанская и Курская.

Мероприятия отменяют, в частности, из соображений безопасности. Однако британская разведка также отмечает, что 7 мая состоится очередная "инаугурация" Путина. Такие шаги могли минимизировать последствия возможных "инцидентов", связанных с недовольством общества "результатами" президентских "выборов" в России.

Удары по России Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Взрывы в России - последние новости

27 апреля Служба безопасности Украины совместно с Силами обороны атаковала беспилотниками военный аэродром и два нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) в Краснодарском крае. На атакуемом аэродроме размещались десятки военных самолетов, радиолокационная станция и средства радиоэлектронной борьбы российских оккупантов.

Еще раньше Россию массированно атаковали дроны – были взрывы и пожары в 8 областях. В результате атаки, в частности, была повреждена энергетическая инфраструктура страны-агрессора РФ.

В ближайшие месяцы агрессора ждут большие "дронные" атаки. Известно, что у украинской армии появились дроны дальностью до 3000 км, они способны избивать даже по территории Сибири.

Как сообщалось, Вашингтон был очень категоричен по поводу раздражавших Зеленского ударов Украины по НПЗ России. В результате Украина наоборот увеличила эти воздушные налеты в два раза. Однако днем ранее глава ГУР Кирилл Буданов из-за западной печати анонсировал новые удары по России, отметив, что Украина будет целиться прежде всего по военным объектам оккупантов.

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