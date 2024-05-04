Массированная атака дронами и ракетами: в ВСУ назвали цели ударов РФ

Враг пытался атаковать гражданскую инфраструктуру, подчеркнул Илья Евлаш.

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Илья Евлаш рассказал об отражении удара РФ / Коллаж: Главред, Фото: armyinform.com.ua, скриншот, ГСЧС

В ночь на 4 мая оккупанты ударили по Украине 13-ю беспилотными ударными летательными аппаратами после того, как последняя массированная атака дронов-камикадзе состоялась более месяца назад, рассказал спикер Командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

Как подчеркнул он в комментарии Каналу 24, враг пытался атаковать гражданскую инфраструктуру в Харькове, а также в Днепропетровской области.

Представитель ВС уточнил, что все 13 БПЛА были сбиты мобильными огневыми группами Сил обороны. К сожалению, в ходе уничтожения вражеских целей произошло падение обломков, которые повредили гражданскую застройку, в результате есть пострадавшие.

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По словам представителя Воздушных сил, оккупанты исходят из своей оперативной ситуации, стратегического плана. Вероятно, видят целесообразность делать акцент больше на ракетные удары.

Кто такой Илья Евлаш? Евлаш Илья - спикер Воздушных сил ВСУ, майор. Ранее был начальником пресс-службы ОСУВ "Хортица". Временно исполнял обязанности начальника службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ. Родом из города Мена, что на Черниговщине. Окончил Национальный университет обороны по специальности "Политология" и Киево-Могилянскую академию по специальности "Журналистика". Об этом сообщает Википедия. До призыва на службу в 2020 году работал корреспондентом на канале "Эспрессо".

Евлаш добавил, что россияне довольно часто используют баллистику, например, по Одессе "Искандер-М". Кроме того, пользуются ракетам Х-59 класса "воздух – воздух", которыми пытаются наносить удары по энергетике, применяя тактическую авиацию и терроризируя мирное население.

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что РФ ударила ракетами и дронами, есть раненые и прилеты. В Харькове повреждены и вспыхнула гражданская инфраструктура. В результате падения обломков сбитых "Шахедов" загорелось гражданское двухэтажное офисное здание в Основянском районе, число пострадавших возросло до четырех.

Напомним, ранее российские оккупанты 3 апреля ударили авиабомбами по Харькову. Были разрушены и повреждены частные дома. Под вражеским обстрелом оказались частные дома, есть погибшие и раненые. Об этом заявил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Как сообщалось ранее, РФ обстреляла ракетами жилой комплекс в Харькове. Прилеты были по Шевченковскому району города. Враг атаковал ракетами С-300.

/ Инфографика: Главред

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