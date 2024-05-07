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Угроза окружения Харькова: в Силах обороны назвали направление удара РФ – СМИ

Алексей Тесля
7 мая 2024, 09:52
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Не исключен сценарий, по которому агрессор может активизироваться на северо-востоке.
Угроза окружения Харькова: в Силах обороны назвали направление удара РФ – СМИ
Появился прогноз развития ситуации на фронте / колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада, морської піхоти, 31 окрема механізована бригада

Основной целью российских оккупантов на обозримое будущее останется захват Донецкой области, однако способы действий россиян для достижения этой цели могут отличаться.

По словам собеседников РБК-Украина в Силах обороны, противник может наступать на тех же направлениях, на которых он действует сегодня. В частности, самые активные бои будут либо в сторону Краматорской агломерации, либо на Кураховско-Угледарском направлениях.

Также не исключен сценарий, по которому агрессор может активизироваться еще и в Сумской области и на Харьковском направлении с территории Белгородской области РФ.

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"Цель Москвы, с одной стороны, создать так называемую "санитарную зону" возле своих приграничных регионов. С другой стороны, так противник хочет заставить украинское командование забрать часть войск из других важных для него направлений в защиту Харькова и Сумщины", - отмечают авторы материала.

Уточняется, что в случае реальной угрозы на Харьковском или Сумском направлениях украинские официальные лица предупредят о ней.

"По состоянию на сегодняшний день у россиян и близко нет достаточного количества для операции по захвату Харькова, к тому же за всю войну им не приходилось проводить наступательные действия на город таких размеров. Поэтому вероятность окружения или захвата Харькова сейчас выглядит очень маловероятно", - добавили журналисты.

Наступление РФ 2024 - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что РФ собирает ударный "кулак": превращает город-миллионник в "серую зону". Оккупанты РФ намерены превратить Харьков в "серую зону", непригодную для проживания гражданского населения, пишет британское издание The Economist.

Как сообщалось ранее, РФ "жестко" забрасывает Харьков бомбами. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные системы противовоздушной обороны Patriot сейчас должны находиться именно в Украине, чтобы впоследствии не пришлось их применять по всему восточному флангу НАТО.

Напомним, ранее Зеленский срочно посовещался с главами СБУ и ГУР. Президент обсудил ситуацию вокруг ударов врага по Харькову и восточным регионам Украины.

Повторное наступление РФ на Харьков - прогнозы

Россия пытается уничтожить Харьков своими бомбами, дронами та ракетами. Враг уже собирает силы для наступления на город. Об этом заявил ветеран АТО Евгений Дикий. При этом он считает, что у врага сейчас нет сил, чтобы осуществить это наступление на Харьков.

Генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко также считает, что у россиян нет сил для эффективного наступления на Харьков с последующим окружением города. Именно поэтому РФ попытается применить другую тактику постепенно уничтожая квартал за кварталом и превращая Харьков в новый Мариуполь.

По словам майора Нацгвардии Алексея Гетьмана, российские оккупанты планируют взять Харьков в осаду, избегая прямого удара "в лоб".

Россия намерена захватить Харьков, а ее войска могут приблизиться к Киеву летом. Однако, Вооруженные Силы Украины и Генштаб делают все возможное, чтобы этого избежать. Такое мнение высказал бывший командующий Сухопутных войск США, генерал Бен Ходжес.

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